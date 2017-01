Kezd megnyugodni a török líra, ma már "csak" egy százalékos eséssel kezd

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A forint 307,52-nél járt az euróval szemben péntek reggel, ez 0,1 százalékkal magasabb volt a csütörtök esti árfolyamnál. A dollár 289,28-nál járt, míg a svájci frank 286,78 forintba került.

A feltörekvő piacon továbbra is a török líra áll a befektetők gondolkodásának középpontjában. Tegnap nagyot fordult a deviza miután a 4-es szintet is megközelítette a dollárral szemben, így most 3,785-nél jár az árfolyam. Ez ugyanakkor tegnaphoz képest megint 0,6%-os gyengülést jelent a líra szempontjából. Nehéz megmondani, hogy a tegnapi erősödés valódi fordulat volt-e vagy csak korrekció a líra árfolyamában. Egyelőre semmilyen hír nem támasztja alá azt, hogy tartósan erősödni kezdjen a török deviza, a fundamentumok semmit nem javultak szerda óta. Éppen ezért lehetnek szkeptikusak a befektetők is, a tartós fordulathoz könnyen lehet, hogy szigorúbb tőkekorlátozásra, jelentős kamatemelésre vagy éles kommunikációs fordulatra lenne szükség.

A régióban a lengyel zloty minimális, 0,05 százalékos erősödéssel kezdte a napot, míg a cseh korona továbbra is a jegybank 27-es árfolyamküszöbe környékén stagnál. A tágabban vett feltörekvő piacokon az orosz rubel minimálisan erősödött, a dél-afrikai rand viszont 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben.A fejlett devizák piacán az euró további 0,1 százalékkal erősödött a dollárral szemben, a japán jen szintén minimális javulással kezdett, míg az angol font 0,1 százalékos gyengüléssel nyitott a dollárral szemben. Igazán fontos makroadatokból ma is hiány lesz, hajnalban kimondottan gyenge külkereskedelmi adatok jelentek meg Kínában, majd a nap második felében az amerikai kiskereskedelmi statisztikára lesz érdemes figyelni.