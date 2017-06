A forint euróval szemben kicsit erősödni tudott: a kora reggeli 308 közeli szintekről délutánra 307,6-ig jutott. A dollárral szemben 275 körül hullámzik az árfolyam. A font ellenében jókora erősödést produkált a forint: 4,5 egységgel süllyedt tegnap estéhez képest 351 körülig (reggel átmenetileg 347 körül is járt az árfolyam a bankközi piacon).

Közben a dollár próbál erősödni az euróval szemben is, megint az 1,12-es árfolyamot támadja.

A Brexitről szóló tárgyalások elhúzódása, a "hard Brexit" esélyének csökkenése - az első elemzői és politikusi reakciók alapján ez tűnik most a brit választások legvalószínűbb, bankokat közvetlenül érintő következményének. Mindez a már belengetett székhely-áthelyezéseket és létszámleépítéseket is érintheti, vagyis alig lehet nagyobb a tanácstalanság annál, amit most a Citi bankjaiban éreznek.

