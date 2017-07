Közel lehet a dollár gyors esésének a vége

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Amint tegnapi hírfolyamunkban jeleztük: az, hogy az Obamacare lecserélésére indított Trump-próbálkozások kudarcba fulladtak, azt jelenti, hogy egyelőre ebből az irányból nincs érdemi további költségvetési mozgástér a radikálisnak beharangozott amerikai társasági adócsökkentés végrehajtására. Márpedig ha ez a gazdaságélénkítő (és inflációfelpörgető szándékú) lépéssorozat elmarad, akkorÉppen ezek a kamatemelési várakozások árazódnak most ki és ez a dollár euróval szembeni esésének egyik fő mozgatórugója. A piac jelenleg már idénre csak 50% alatti eséllyel áraz egy újabb kamatemelést, miközben a legutóbbi Fed-prognózis még két ilyen lépést vetített előre 2017-re.A devizapár másik lábát, az eurót viszont két fontos tényező is hajtotta eddig. Egyrészt az, hogya jegybank (itt voltak persze kommunikációs zavarok, a piac pedig előreszaladt), másrésztUtóbbi a fizetési övezet szerkezeti gyengeségeinek kiküszöbölése miatt vonzóvá teszi a zónát számos nagybefektető felé, miközben egyébként is folyó fizetési mérleg többlete van a zónának a világ többi részével szemben.mivel veszélyezteti az inflációgyorsulás képét, így könnyen lehet, hogyEz könnyen hozhat egy kis euróesést, és amint az alábbi grafikonon érzékeltetjük, a devizapár egyébként is közelít ahhoz a kritikusan erős ellenállási zónához (1,16-1,17), amelyen előbb meggyőzően át kellene jutnia ahhoz, hogy további euróerősödés előtt nyíljon meg a tér. Mindez tehát abba az irányba mutat, hogy közeledünk a dollár gyors esésének végéhez.

Hetes grafikonon szintén azt látjuk, hogy az euró erősödése kritikus zónához közelít.

Mivel az euró/dollár árfolyam súlya a dollárindexben kétharmados, így a dollárindexnél s azt látjuk, hogy, de a 94 körüli zóna egyébként erősebb támasznak számít, innen az elmúlt két évben többször is meglódult a zöldhasú. Ehhez pedig szintén alig 1%-ra járunk.

A forint az euróval szemben közben napok óta a 306-os szintet teszteli, aholAkkor nyílna meg korlátozott tér a forint erősödése előtt, ha ezen a szinten át tudna jutni lefelé az árfolyam.

A fentiekben tehát azt láttuk, hogy bár az euró/dollár árfolyam még mehet felfelé, de azért közeledünk a fontos ellenállási zónához, a forint pedig 305-306 körül az utóbbi években jellemzően a gyengülés felé fordult (erre rásegíthet például egy MNB-s megszólalás is), így(forintgyengülés, dollárerősödés).lehet, hogy még a 260 alatti tartományt is "megnézzük", mielőtt ez bekövetkezik. Ebben a devizapárban technikai szintet most nehéz találni: csak azt láthatjuk, hogy a két évig jellemző 270 körüli támasz zónát látványosan letörte az árfolyam.