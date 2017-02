Késő délutánra csökkent a dollár előnye is az euróval szemben, jelenleg 0,4 százalékkal erősebb az amerikai deviza.

A lengyel zloty közel négy havi csúcsáról 4,29-ig gyengült vissza, ez 0,2 százalékos erősödésnek felel meg. A román lej euróval szembeni árfolyama továbbra is 0,4 százalékkal erősebb a pénteki szintnél.

Csatornába szorult a dollár, nem érzi a román válságot a lej 2017.02.06 08:49

Vasárnap visszavonta a kifogásolt sürgősségi rendeletét a román kormány (ami a korrupció legalizálását is tartalmazta), de mégis óriástüntetések voltak vasárnap este is Romániában (a kormány lemondását követelik a tüntetők). Amint az alábbi ábrán látszik: a román lej csak a kormányrendelet múlt kedd esti elfogadása után gyengült, de akkor is csak kb. 1%-ot, azóta pedig minimális visszaerősödés után lényegében stabil 4,51 körül a bankközi piacon.

A régióban szintén figyelt török líranapok óta jelentős erősödést mutat (jegybanki kamatemelés nélkül, csupán likviditásszűkítő intézkedések mellett). A dollárral szembeni jegyzések 3,90 körüli tartományból ma reggelre már 3,70 alá buktak, igaz relatív összevetésben még mindig jókora gyengülésben van tavaly karácsony előtthöz képest a régiós devizák között.

A dollár egyébként a legfontosabb devizakeresztben, az euróval szemben továbbra is a berajzolt trendcsatornában halad, de az utóbbi napokban megtört a gyengülés, a kurzus 1,08 közelében elakadt a 100 napos mozgóátlagnál. Ma reggel kis dollárerősödés látszik 1,0750 körülig.

A forint az euróval szemben 310-nél stabilan kezdte a hetet, a dollárral szemben pedig 288 közelében mozog, érdemi változások nincsenek péntek estéhez képest. Amint az e heti makronaptárunkból látszik, a múlt heti sűrű hetet viszonylag csendes napok követhetik az adatok szempontjából.