Lassan egy hónapja befagyott a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Hétfő reggel 308,65-nél állt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. A dollár jegyzése 292-nél járt, míg a svájci frank 289,8 forintba került. Az utóbbi hetekben gyakorlatilag megfagyott a forint árfolyama, február eleje óta nem tud tartósan kimozdulni a 308-310-es sávból a deviza. Legutóbb lefelé próbált kitörni az árfolyam, átmenetileg 307 alatt is járt a jegyzés, azonban mostanra visszagyengült a forint.

A versenytársak közül a lengyel zloty és a cseh korona is minimális elmozdulással kezdte a napot, a tágabban vett feltörekvő piacokon azonban jó a hangulat. Az orosz rubel például 0,7 százalékkal erősödött a dollárral szemben, a török líra 0,4 százalékot javított, míg a dél-afrikai rand 0,2 százalékos gyengüléssel kezdte a hetet.A múlt heti hevesebb mozgások után ezúttal az euró-dollár jegyzés is minimális elmozdulással kezd. Az euró 0,05 százalékkal erősödött ma reggelre, így 1,057 körül jár az árfolyam. Közben a japán jen is stagnál a dollárral szemben, míg az angol font 0,3 százalékos eséssel kezdi a napot.

A mai nap legfontosabb adata a délután megjelenő amerikai tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya lesz, más statisztikára nem lesz érdemes figyelni.