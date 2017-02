Lassan kifulladhat a forint ereje

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Péntek reggel 308,13-nál járt a forint az euróval szemben, ez szinte hajszálra megegyezett a csütörtök esti árfolyammal. A dollár jegyzése 289-nél járt, míg a svájci frank 288,49 forintba került. A tegnapi újabb forinterősödéssel megint közeledik a forint ahhoz a 305-307-es szinthez, aminél már többször megtorpant a magyar deviza erősödése. Az idei mélypont 307 körül volt az árfolyamban, illetve tavaly novemberben is egyszer 305-től fordult vissza a jegyzés felfelé. Mindez persze nem jelenti azt, hogy automatikusan gyengülni fog a forint, de a 305-307-es kulcsszint tartós áttöréséhez valószínűleg további erős impulzusra, pozitív hírre lenne szüksége a magyar fizetőeszköznek.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty és a cseh korona is stagnálással kezdte a napot, míg a tágabban vett feltörekvő piacokon az orosz rubel 0,3 százalékkal erősödött a dollárral szemben, a török líra 0,15%-ot javított, míg a dél-afrikai rand szintén 0,3 százalékot javított.A fejlett devizák piacán a dollár továbbra is próbálna erősödni, de egyelőre nincs komoly erő az amerikai devizában. Péntek reggelre mindössze 0,04 százalékot tudott javítani a dollár az euróval szemben, miközben a japán jen 0,4 százalékkal gyengült, az angol font pedig stagnált a dollárral szemben. A nap első felében a brit adatokra lehet érdemes figyelni, az ipar és a feldolgozóipar decemberi adatai mellett a külkereskedelmi mérleg friss számai is érkeznek.