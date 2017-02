A vártnál jóval intenzívebb friss amerikai inflációs adat új egyhavi csúcsra ugrasztotta a dollárt az euróval szemben 1,0520-nál, de tt elfogyott az erő és az utóbbi egy órában látványos dollárgyengülés bontakozott ki. A jegyzések 1,0580-ig visszaemelkedtek. Közben a részvénypiacokon délelőtt óta fokozatosan, majd az amerikai piacnyitáshoz közeledve hullámszerűen romlani kezdett a hangulat. Aztán ott is fordult a hangulat (az emelkedés irányába).

A délelőtt folyamán még jó volt a hangulat Európában a tőzsdéken, majd a nap második felében megjelentek az eladók a piacokon, a DAX értéke például közel 100 pontot esett a napi csúcsához képest. A hazai piac a Magyar Telekom vezetésével továbbra is felülteljesít.

Idén januárban a decemberi 2,1%-ról 2,5%-ra emelkedett az éves inflációs index értéke az Egyesült Államokban, közben a maginfláció is kis mértékben tovább gyorsult - derült ki a ma közölt előzetes adatokból. Legutoljára 2012 márciusában növekedtek nagyobb ütemben a fogyasztói árak az USA-ban.

Sorozatban a ötödik egymást követő kereskedési napon erősödik a dollár az euróval szemben, ma délelőtt már 1,0550-ig jutot a zöldhasú, azaz január 11. óta most a legerősebb. A mai mozgás feltehetően a tegnap elmondott Fed-elnöki üzenetek utóhatásaként értelmezhető. Amint megírtuk: Janet Yellen szerint nem lenne túl bölcs dolog hosszan várni az újabb kamatemeléssel, amelyből a piac arra következtet: talán nem is annyira esélytelen egy már most márciusi monetáris szigorítás (június helyett).

A dollár ereje mellett a fejlett részvénypiacokon, így az amerikaiakon is (a határidős indexek alapján) kitart a jókedv, új történelmi csúcsukra van ma is kilátás Amerikában. Ebben a környezetben a napok óta stagnáló forint kora délután hirtelen megmozdult és 308,6-ig gyengült az euróval szemben. Emiatt a dollár/forint kurzus a 292-es szint fölé lendült, azaz háromhetes forintmélypontot látunk a bankközi piacon.