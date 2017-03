Most lehet érdemes dollárt venni 2017.03.28 08:33

Az Obamacare lecserélésével kapcsolatban látható "Trump-bukdácsolás" miatt a piac elbizonytalanodott abban, hogy az amerikai elnök mennyire lesz képes egyéb területeken mélyreható változásokat elérni (például az adórendszer terén), miközben éppen ezek a várakozások fűtötték eddig a részvénypiacokat, illetve segítették a dollárt a Fed kamatemelésekre készülés miatt. A bizalmi megingás a részvénypiacokon többnapos lejtmenetet okozott, a dollár pedig amiatt gyengült, mert lehet, hogy mégsem lesz képes olyan intenzíven kamatot emelni a Fed.

A dollár 6 vezető devizával szemben nézett indexe tegnap napközben négyhavi mélypontra bukott 99 közelében, de amint látható, itt fontos támasz szint húzódik, illetve egy emelkedő trendvonal is berajzolható, továbbá ennek környékén található a berajzolt nagy emelkedés 38,2%-os Fibonacci korrekciós szintje is. Ezek mind abba az irányba mutatnak, hogy rövid távon fordulat alakulhat ki a dollárindexnél, azaz újra erőre kaphat a zöldhasú.

Ennek első jelei már látszanak is, hiszen az euró/dollár kurzus tegnap délután még 1,09 körül járt, azaz kicsit a 200 napos mozgóátlag fölé is tudott jutni (1,0880), de nem tudott ott maradni, és most már 1,0850 körül jár a kereskedés. Az 1,0880 körüli zóna erős ellenállásnak számít, és az euróval szembeni teljesítmény egyébként is jelentősen befolyásolja a dollárindexet (58%-os a súlya az indexben).

A második legnagyobb súlyú (14%) a jennel szembeni dollárteljesítmény, ott 110 közelében járt tegnap napközben a kurzus, de már 110,7 körülig visszaemelkedtek a jegyzések. A berajzolt támaszvonalat tehát a jelek szerint csak átmenetileg sértette meg lefelé az árfolyam.

A forint az euróval szemben 309 körül ragadt tegnap reggel óta, az érdekesebb fejlemény a dollárral szemben látszik: az árfolyam a 284,7 körüli erős támasz szintig leesett. Ez azt jelenti, hogy négyhavi csúcson a forint és a 285-295 közötti kereskedési sáv alsó széle körül, ráadásul a 200 napos mozgóátlag környékén járunk, 30 közeli napos RSI mellett. Innen a technikai elemzés szabályai alapján jó eséllyel fordulhat az árfolyam, legalábbis átmenetileg. Ma egyébként fundamentális oldalról az MNB kamatdöntésére kerül sor, itt nem valószínű változtatás, inkább a most érkező inflációs jelentés főbb üzeneteire lesz érdemes figyelni. A mai MNB-döntéssel kapcsolatos piaci várakozásokat alábbi cikkeinkben foglaltuk össze:

Címlapkép forrása: AFP Fotó Thomas Samson