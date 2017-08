Meddig hanyatlik még a dollár?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A világ legnagyobb forgalmú devizapárja, az euró/dollár ma hajnalban már 1,1850 körülig ugrott a Trump-adminisztráció sorozatos botrányai (legutóbb Scaramucci kirúgása) és az egyre jobb színben feltűnő eurózóna miatt. Az árfolyam tehát újabb 2,5 éves dollármélypontot jelent és egyúttal azt is, hogy a jegyzése úgy mentek át a 200 hetes mozgóátlagon 1,1788-nál, mint kés a vajon. A következő nagyon fontos akadály (ellenállás) 1,1876-nál van, 2010 májusában ott fordult meg az árfolyam. Ha efölé tudna menni a kereskedés, akkor már esélyes, hogy a pszichológiailag is fontos 1,20-as szintet is célba veszi a piac (és a kissé efölé tett stop szinteket is), de abban a zónában már nagyon sokan realizálhatják az euróvételi pozíciójukon elért nyereséget. Esélyes ugyanis, hogy az euró ennyire hirtelen jött ereje miatt például az Európai Központi Bank is lépéseket tesz (előbb szóbeli intervenció, aztán a leszorított infláció miatt még jobban eltolja az eszközvásárlási program visszafogását).Amint bekarikáztuk: 7 éve volt utoljára ennyire magas az euró/dollár árfolyam hetes RSI-je, azaz tényleg nagyon ritkán van ilyen intenzív euróerősödés (dollárhanyatlás). Ez szintén az euró erősödésének lelassulására, megállására, illetve megfordulásának esélyére utal.

Nagyon érdekes, hogy az euró/dollár úgy lódult meg az elmúlt hetekben, hogy közben a két deviza 2 éves állampapírjának kamatkülönbsége végig 2%-pont körül stabilizálódott. Ez szintén arra utalhat, hogy az euró lendülete előbb-utóbb megtörhet, igaz 2014 második felében sokáig azt láttuk, hogy a dollár erősödése amellett zajlott, hogy ezt a 2 éves hozamtöbblet növekedésének intenzitása nem támasztotta alá. A Fed még egy idei (év végi) kamatemelésének esélyét egyébként jelenleg 45% körülire teszi a piac, azaz a sorozatos Trump-botrányok miatt a piac nem hisz abban, hogy idén egy radikális adócsomagot át tudna nyomni az elnök és így ez a gazdaság- és inflációélénkítésen keresztül további Fed-kamatemelésekhez vezetne.

Az euró/dollár mozgásának több mint 60%-os a súlya abban, hogy hogyan alakul a dollárindex, így nem véletlen, hogy utóbbi is meredek esést mutat hetek óta. A dollárindex már 93 alatt jár és amint a heti grafikonon látjuk: vészesen közelíti a 91,4 körüli nagyon erős támaszt, ahol a vízszintes vonal és a 200 hetes mozgóátlag nagyjából "találkozik". Ez a zóna könnyen hozhat (legalább átmeneti) fordulatot a dollárindexben. Ehhez tehát már csak bő 1%-os távolságra jár az index.

A dollárindex egyébként nagyon szorosan együttmozog azzal, hogy a 10 nagy fejlett piaci devizapárban hogyan alakul a spekulatív szereplők nettó dollárvételi pozíciójának értéke (a CFTC adatai alapján). Amint látható, néhány hete ezek összesített értéke negatív tartományba bukott (a legfrissebb adat szerint 6,5 milliárd dollárt tesz ez ki), és ezzel együtt esett folyamatosan az index értéke. Az összesített pozícióérték elérte azt az 5 milliárd dollár körüli zónát, ahonnan az utóbbi 3 évben kétszer is megfordult a pozícionáltság, így ez is biztató körülmény lehet azoknak, akik a dollár újbóli erejére várnak.

Ha viszont 5 helyett 10 évre tekintünk vissza, azt láthatjuk, hogy bőven van még tere a dollárelleni pozíciók felépülésének, hiszen 2013-ban a 10-20 milliárd dollár közötti sávból, 2011-ben pedig 35 milliárd dollár körüli összesített nettó dollár short pozíció után fordult meg a pozícionáltság és vele együtt a dollár árfolyama. (Logikusan a pozícionáltság változását követi az árfolyam, de láttunk példákat arra, hogy ez fordítva történt, mindez azon múlik, hogy a nagy spekulatív szereplők mit gondolnak az árfolyamról és annak tükrében mit cselekszenek a pozíciók terén.)

A fentiekben tehát azt láttuk, hogy az euró/dollár árfolyamnál, illetve a dollárindexnél 1-2% közötti lehet első körben az a mozgástér, amennyit még gyengülhet a dollár (ha tényleg folytatódik a dollárgyengülés). Közben azt is érdemes nézni, hogy mit csinál a forint az euróval szemben: itt éppen ma ugrott bő 2 éves csúcsra az árfolyam 303-nál, azaz az MNB számára kellemetlenül erős szintekre kezd evezni a forint (a legutóbbi kamatdöntési közleményben továbbra is inkább az infláció lassulásának kilátásra hívta fel a figyelmet, amelyet a forint ereje csak még inkább alátámaszthat).A forintnak tehát 300 közelében már korlátozott a tere a további erősödésre, miközben a dollár a fentiek szerint feltehetően első körben már csak 1-2% körüli mértékben gyengül. A kettő "eredője" az, hogy a dollár/forint árfolyam valószínűleg szintén 1-2% körüli mértékben tud még rövid távon süllyedni. Ez 3-5 egység lenne és amint látjuk, ha ez tényleg megtörténne, akkor éppen ezzel bukna az árfolyam a berajzolt 252 körüli nagyon erős támasz szintig, ahonnan esélyes, hogy már csak technikai elemzési okok miatt is első körben felpattanás jöhetne.