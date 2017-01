Megbillent a dollár Trump kitiltós döntésére

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A péntek esti 1,07-ről 1,0740-ig gyengült hétfő hajnalban a dollár az euróval szemben arra a bizonytalanságra, amelyet Trump péntek esti döntése váltott ki (hét muzulmán ország állampolgárainak beutazását tiltotta meg az Egyesült Államokba, illetve egyéb döntéseket is hozott). A jelek szerint a protekcionista, "America first" vetületű döntések folytatódnak, amelyek a külkereskedelmen keresztül akár a gazdasági növekedést is visszahúzhatják, korlátozva a Fed kamatemelési lehetőségeit és éppen ezzel függ össze a dollár megbillenése is. Ma reggelre azonban vissza is erősödött a dollár 1,0710 körülre az euróval szemben.

A forint és a régiós devizák csak minimálisan érezték meg a hétvégi Trump-döntést, a forint az euróval szemben 40 fillérrel gyengébb most (311,7 körül), mint péntek este. 312 felett másfél havi forintmélypontról beszélhetnénk.

A forint a dollárral szemben a péntek esti 291 körüli zárás közvetlen közelében mozog továbbra is (291,3).

A régiós devizák közül pénteken se az S&P, se a Fitch felőli leminősítés nem ingatta meg érdemben a török lírát, és ez ma reggel sem látszik, ellenben most a dél-afrikai rand esése látszik a többiek stabilitása mellett.