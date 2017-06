Meghúzták a forintot, most a legolcsóbb az euró a nyaraláshoz

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Új bő féléves csúcsra ugrott kora este a forint az euróval szemben: a jegyzések 306,1-ig süllyedtek a bankközi piacon, azaz a május végén megjárt 306,6 körüli szint is elesett. Azok, akik most készülnek a nyaralásra és ki kell még fizetniük a szállást és egyéb költségeket, most jó árfolyamon tudják ezt megtenni átutalással, illetve azok, akik némi készpénzt akarnak magukkal vinni a kisebb tételekre és a biztonság kedvéért, azok most jó árfolyamon tudnak váltani.

Amint az alábbi ábrán látszik: a forint a mai mozgással lefelé kitört a csökkenő trendcsatornából is, és a következő támasz zóna az EUR/HUF-ban 305 körül mutatkozik, majd a tavaly októberi 303,5 körüli zóna jöhet.

A forint kora esti ugrása mellett a cseh korona és a lengyel zloty piacán nem láttunk érdemi erősödést, míg a líra-rand párosnál késő délután szintén volt egy kis erősödés. Az utóbbi egy hónapot vizsgálva a forint 1%-ot erősödött és a jobban teljesítő devizák között láthatjuk.

Az euró/dollár ma alig mozdult az 1,12-es szint közeléből. Ha újra erőre kapna dollár, akkor közelítene egy emelkedő trendvonalhoz, illetve egy vízszintes támasz szint is húzódik 1,1110 körül. felfelé az 1,1270 körüli lokális csúcs lenne az első komolyabb ellenállás.

A forint euróval szembeni erősödése miatt és az euró/dollár oldalazása miatt a dollár/forint jegyzések is süllyedtek ma: a jegyzések 273,5 körül jártak kora este a bankközi piacon, azaz nem vagyunk messze attól, hogy 272,5 alatti szinten új féléves forintcsúcsról beszélhessünk.