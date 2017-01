Megint elkezdték ütni a török lírát

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Péntek reggel 311,35-nél állt a forint az euróval szemben, ez 0,1 százalékos gyengülést jelentett a magyar deviza szempontjából. A dollár jegyzése 291,86-nál járt, míg a svájci frank 291,29 forintba került a nap elején.

A feltörekvő piacon megint a török líra gyengülése a legfontosabb sztori az utóbbi napokban, tegnap ismét több mint egy százalékot esett a deviza a dollárral szemben. Ennél is ijesztőbb, hogy ma már kora reggel újabb 1,3%-os esést látunk, így 3,9-nél jár a dollár-líra jegyzés, ahol csak átmenetileg tartózkodott az utóbbi hetekben. Ha így folytatja a török deviza, akkor ma lehet esély a 3,94-es csúcs elérésére is. A líra újabb gyengülésének oka, hogy ma este a Fitch vizsgálja felül Törökország adósosztályzatát, a szakemberek szerint van arra esély, hogy leminősítik az országot. Emellett nem tett jót az a ma reggeli sajtóhír sem, mely szerint Erdogan elnök az egységes alapkamat híva, nem támogatja a széles kamatfolyosót. Ez azért érdekes, mert a török jegybank épp a héten szélesítette ki a folyosót, vagyis úgy tűnik, hogy megint hiányzik az összhang a politika és a jegybank között.

A forint versenytársai közül a török líra és a cseh korona is gyakorlatilag stagnálással kezdte a napot, míg a tágabban vett feltörekvő piacon az orosz rubel 0,3%-ot javított, a dél-afrikai rand pedig 0,7 százalékkal gyengült a dollárral szemben.A fejlett devizák piacán a dollár próbál tovább kapaszkodni, de ez egyelőre erőtlen próbálkozás, mindössze 0,1 százalékot sikerült javítani ma reggelre, bár így is 1,066-ig esett az euró-dollár jegyzés, ami pár napja még 1,07 felett is járt. A japán jen 0,6 százalékkal gyengült a dollárral szemben, míg az angol font 0,3 százalékot veszített.

Ma érkeznek lényeges makroadatok is világszerte, délelőtt a francia GDP negyedik negyedéves adatára lesz érdemes figyelni, majd a nap második felében Amerikából jön a növekedés első becslése és a tartós fogyasztási cikkek rendelésállománya többek között. Emellett Donald Trump ma találkozik Theresa May brit miniszterelnökkel, ami szintén tartogathat érdekességeket.