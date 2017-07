Megint próbál kapaszkodni a forint, jegybanki hírekre ugrott a dollár

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Reggel 308,4 körül állt a forint az euróval szemben, ez 0,2 százalékos erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából. A dollár jegyzése 271,79-nél járt, vagyis megint távolodik a 270-es lélektani határtól. A forint egyébként hétfőn is megpróbált erősödni a nap első felében, aztán az hamar ki is fulladt, és visszaemelkedett 309 fölé az euró árfolyama.

A forintnál is nagyobb erősödéssel kezdte a napot a lengyel zloty, mely 0,2 százalékot javított az euróval szemben, miközben a cseh korona stagnált. A tágabban vett feltörekvő piacokon az orosz rubel 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a török líra 0,1 százalékot veszített, míg a dél-afrikai rand szintén minimális visszaeséssel kezdte a napot.

Az euró-dollár árfolyamot hetek óta jegybanki hírek mozgatják, elsősorban az EKB közelgő szigorításával kapcsolatosan elejtett információkra figyelnek a befektetők. Kedd hajnalban a Reuters arról írt, hogy ez a szigorítás a vártnál lassabb lehet, illetve az euró utóbbi hetekben látott erősödése és a kötvényhozamok emelkedése visszatarthatja a jegybankot a drasztikusabb lépésektől. A hírre a dollár 0,1 százalékkal erősödött, így 1,1355 körül járt a reggeli órákban. Közben a japán jen 0,4 százalékkal erősödött a dollárral szemben is, míg az angol font egyelőre stagnál.

Az EKB felől érkező hírek napközben sem biztos, hogy csillapodnak, hiszen az európai jegybank két fontos vezetője is megszólal majd: Peter Praet főközgazdász és Ewald Nowothny is, a döntéshozó testület tagja is mondhat olyat, ami megmozgathatja a piacot.