Meglódult az euró az erős konjunktúraadatokra 2017.03.24 10:15

A vártnál jóval erősebb francia és német feldolgozóipari és szolgáltató szektorbeli beszerzési menedzser indexek hatására az euró erőre kapott a dollárral szemben: a kora reggeli 1,0760-ról 1,0820-ig kapaszkodott a közös európai fizetőeszköz. Ezek az erős adatok ugyanis növelik az esélyét annak, hogy idővel az infáció még inkább "felüti a fejét" a fizetési övezetben (már most is bő 3 éves csúcson jár), így az EKB-nek erre mindenképpen reagálnia kell előbb a pénznyomtatási tempó ütemének visszafogásával, közép távon pedig kamatemeléssel is.

A forint továbbra is oldalaz 309,5-nél az euróval szemben, azaz a tovább erősödő európai konjunktúrára nem reagált a magyar fizetőeszköz.