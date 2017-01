Megmenthető még a török líra a teljes összeomlástól?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Mi történik Törökországban?

Az év eleje óta már 6,9 százalékkal gyengült a török líra a dollárral szemben, ezzel pedig az egyik legnagyobb mozgást produkálta. Pedig semmi mást nem csinál, csak folytatja, ami 2016-ban elkezdett. Főleg a tavalyi negyedik negyedévben vált intenzívvé a török deviza zuhanása, az elmúlt három hónapban 22,6%-kal esett a dollárral szemben.

Megállítható még a lejtőn a líra?

Kamatemelés: november végén már láttunk egy 25 bázispontos kamatemelést, azonban az sem győzte meg a befektetőket. Ráadásul Erdogan elnök az utóbbi hetekben éppen alacsonyabb kamat szükségessége mellett érvelt. Legközelebb január 24-én tart kamatdöntő ülést a jegybank, a Commerzbank szerint akkor jöhet az újabb 50 bázispontos emelés, de ha meg akarják fékezni a líra zuhanását, akkor ennél nagyobb lépés is elképzelhető. A Törökországban kialakuló árfolyamválság kezelésének egyik leghatékonyabb eszköze valószínűleg még mindig a kamat emelése, ami megdrágítja a deviza shortolását.

Tőkekorlátozások: az utóbbi hónapokban a piaci szereplők többször pletykáltak arról, hogy Törökország valamilyen szintű tőkekorlátozásra készül. Ennek lényege, hogy a külföldiek nem vihetik ki a devizájukat az országból, ezzel próbálják megfékezni a líra további esését, hiszen eltűnik a kínálat egy része a piacról. A gond, hogy ha a piac tőkekorlátozásokra számít, akkor az öngerjesztő folyamatként nehezíti a helyzetet, hiszen mindenki igyekszik még kimenekíteni a devizáját a korlátozások előtt. Másrészt a korábbi tapasztalatok szerint az ilyen korlátozásokat nem lehet hatékonyan végrehajtani, többnyire szivárog kifelé a deviza az országból egyéb csatornákon. A tavalyi év végén egyébként már láthattuk a tőkekorlátozás első jeleit, amikor Erdogan elnök az összes állami intézményt arra kötelezte, hogy devizáját váltsa át lírára. Ez meg is történt, ami ideig-óráig megfékezte a nemzeti deviza zuhanását.

Rögzített árfolyamrendszer: ha egy kis, nyitott gazdaságról lenne szó, akkor a kötött árfolyamrendszer lehetne a mostani válság megfékezésének egyik eszköze, Törökország esetében azonban nehéz elképzelni egy hiteles árfolyamrendszert. Szóba jöhetnének még jegybanki intervenciók, azonban az apadó devizatartalékot látva nem valószínű, hogy erre költenének.

Kommunikáció: a törökök dolgát nehezítik a politikusok megszólalásai, hiszen ezek az utóbbi hetekben csak olajat öntöttek a tűzre. A nyilatkozatok szerint például a líra zuhanásán keresztül a külföldi befektetők támadják az országot, illetve a török gazdaságot. Vagyis miközben éppen arra lenne szükség, hogy a török illetékesek megpróbálják megnyugtatni a piacokat, ennek éppen az ellenkezőjét teszik.

Alapvetően a líra gyengülésének ma már leginkább pszichológiai okai vannak, a napi újabb és újabb esésnek nincs fundamentális alapja. Ezt a piaci pszichózist kellene elsősorban megtörni ahhoz, hogy forduljon a hangulat.

Az oroszoknak sikerült visszajönni

Vagyis a gyengülés nem most kezdődött,ismét. Alapvetően a tavaly nyári puccskísérlet tekinthető a folyamat elindítójának, az azt követő megtorlások egyre komolyabb nemzetközi ellenérzést váltottak ki. Ehhez jöttek a folyamatos biztonsági kockázatok a terrortámadások miatt, melyek a turizmusra voltak negatív hatással. A fentiek következménye a jelentős tőkekivonás, ami csökkentette a török devizatartalékot. Emellett a külső környezet sem kedvez a lírának, hiszen egyrészt az őszi OPEC-megállapodás miatt emelkedésnek indult az olaj ára, ami nyersanyagimportőrként érzékenyen érinti Törökországot, másrészt pedig a Fed decemberi kamatemelése után a befektetők a korábban vártnál gyorsabb szigorításra számítanak, ami szintén rossz hír az ország szempontjából.A Commerzbank szerint az utóbbi napokban ismét felerősödő zuhanás annak köszönhető, hogy. A tervezett alkotmányos változások többek között lehetővé tennék, hogy a politikus akár 2029-ig hatalomban maradjon. A hétfői és kedd reggeli újabb líragyengülés mögött nem volt különösebb hír, a német bank szakemberei szerintIlyen heves devizapiaci zuhanás megfékezésére egyre kevesebb az eszköz, bár azért még nem érdemes leírni a törököket. Ha ugyanis sikerülne gátat szabni a jelentős esésnek, akkor hamar jöhetne egy visszapattanás, mivel mostanra nagyon olcsó lett a líra. Lássuk, milyen eszközök vannak, amikkel ki lehetne még jönni a negatív spirálból!A líra most kialakulóban lévő árfolyamválsága kísértetiesen hasonlít ahhoz, amit két éve láthattunk Oroszországban, amikor a rubel ütött újabb és újabb mélypontokat. Azóta az orosz devizának többé-kevésbé sikerült visszakapaszkodnia, amiben jelentős szerepe volt tavaly az emelkedő olajárnak is. A rubel egy év alatt 20 százalékkal erősödött a dollárral szemben, amivel 2016-ban az egyik legjobban teljesítő deviza volt.

Az orosz példa azt bizonyítja, hogy lehet visszaút hasonló helyzetből, ehhez azonban az kell, hogy elsősorban a politikusok felismerjék a helyzet súlyosságát. Oroszország esetében a rubel visszakapaszkodásában annak is nagy szerepe volt, hogy enyhültek a kelet-ukrajnai feszültségek, bár a mai napig komoly harcok zajlanak.Az alábbi ábrán az látszik, hogy a hasonlóságok mellett komoly különbségek is vannak a rubel és a líra zuhanásában, az orosz deviza esetében sokkal nagyobb kilengéseket láthattunk, időnként sikerült visszaerősödni kicsit, míg a líra láthatóan komoly megingás nélkül gyengül. Az is látszik, hogy a rubel annak idején a mélypontjáig többet gyengült, mint eddig líra.

Az utóbbi hónapok zuhanása után egyébként a líra már valószínűleg alulértékelt, vagyis ha sikerül megfékezni az esést, akkor akár komolyabb erősödés is jöhet. Ehhez azonban vagy jelentős kamatemelésre lenne szükség, vagy pedig a kommunikációban kellene sokkal piacbarátabbnak lenni a török politikusoknak. Utóbbira azonban valószínűleg leghamarabb az áprilisi népszavazás után kerülhet sor, addig legfeljebb lelassítani próbálhatják a zuhanást.

Fontos különbség az akkori orosz és a mostani török helyzet között, hogy a rubel esetében az energiaársokk miatt valameddig indokolt volt a gyengülés. A török líra esetében azonban nincs ilyen fundamentális alapja a zuhanásnak, ma már elsősorban a piaci pszichózisról szól, ahogy a fentiekben hangsúlyoztuk. Fundamentális alapon a rubel esésének ma már vége van, a líra esetében viszont nem látszik ilyen fundamentális javulás.