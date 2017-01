Megütötték a forintot, itt a 312-es euró 2017.01.26 16:52

Tovább gyengül a forint, az euróval szembeni árfolyam rövid idő alatt 312-ig ugrott, ami tavaly december 19. óta a leggyengébb forintot jelenti. A dollárral szembeni árfolyam a dollár ereje és a forint gyengélkedése miatt 292,3-ig emelkedett.

A forint délutáni esésében a líra hullámzásai mellett technikai tényezők is fontos szerepet játszhatnak. Egyrészt a 311-es szinten (200 napos mozgóátlag) kicsit túljutott a forint gyengülése, ami így újabb forint gyengülésre játszó pozíciók kinyílásához vezetett és ugyanez történhetett a zloty/forint keresztárfolyamban is. Ott ugyanis már délelőtt a 71,1-es szint fölé emelkedett a kurzus (ott ez jelentette a 200 napos mozgóátlagot) és ott is elkezdhettek kinyílni a forint shortok a zloty ellenében (ezt a Reuters FXBUZZ szolgáltatása már délelőtt is ajánlotta). A technikai képet fundamentálisan az támogatja meg az ajánlás szerint, hogy bár mind a lengyel, mind a magyar jegybank összességében lazán kívánja tartani a monetáris kondíciókat, de a lengyel intézmény felől héjább hangvételű hangok is hallgatók, miközben a lengyel GDP-növekedés idén job is lehet a régiós versenytársaknál.