Megvették a dollárt Trump beszéde után

Szerda reggel 308,18-nál járt a forint az euróval szemben, ez változatlan árfolyamot jelentett tegnap estéhez képest. A dollár jegyzése 292,25-nél jár, míg a svájci frank 289,45 forintba kerül. Az euróval szemben továbbra is a már hetek óta fennálló 308-310-es sáv határozza meg az árfolyamot, átmeneti kitörések után rendre visszakapaszkodik a jegyzés ebbe a tartományba. Az utóbbi napokban inkább lefelé próbált kitörni az árfolyam, vagyis a forint többször erősödött 308 alá, azonban ezek a kitörések minden esetben rövid életűek voltak.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty is minimális elmozdulással kezdte a napot, a cseh koronát pedig továbbra is a jegybank árfolyamküszöbe fogja, így nem tud mozdulni. A tágabban vett feltörekvő piacokon az orosz rubel 0,3 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a török líra 0,1 százalékot veszített, míg a dél-afrikai rand 0,2 százalékos gyengülést mutatott.A feltörekvő devizák gyenge teljesítménye azonban elsősorban a dollár erősödésével magyarázható, az amerikai deviza fél százalékot javított az euróval szemben, így 1,054 alatt áll már a keresztárfolyam. Ennek oka, hogy magyar idő szerint szerda hajnalban Donald Trump amerikai elnök ismét jelentős fejlesztési terveiről beszélt, a szakemberek szerint pedig ezek egyrészt emelhetik az inflációt, másrészt élénkíthetik a gazdaságot. Mindkét dolog abba az irányba hat, hogy egyre kevésbé lehet szükség a Fed élénkítésére az alacsony kamaton keresztül, vagyis elindulhat végre a szigorítás a tengerentúlon. Ennek jeleként már a két hét múlva esedékes kamatdöntő ülés kapcsán jelentősen nőttek az emelés esélyei, a piac most 35% esélyt ad az újabb 25 bázispontos emelésnek, miközben két hete még 20 százalék körül volt ez a valószínűség.

Ma a nap első felében az Európából érkező beszerzési menedzserindexekre lesz érdemes figyelni, hajnalban Kínából már érkezett egy biztató statisztika. A nap második felében a tengerentúlon jön néhány kisebb súlyú adat, emellett Jean-Claude Juncker az Európai Parlamentben ismertetheti az EU Brexit utáni stratégiáját