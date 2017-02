Menetel a dollár, életjelet adott a forint 2017.02.15 12:59

Sorozatban a ötödik egymást követő kereskedési napon erősödik a dollár az euróval szemben, ma délelőtt már 1,0550-ig jutot a zöldhasú, azaz január 11. óta most a legerősebb. A mai mozgás feltehetően a tegnap elmondott Fed-elnöki üzenetek utóhatásaként értelmezhető. Amint megírtuk: Janet Yellen szerint nem lenne túl bölcs dolog hosszan várni az újabb kamatemeléssel, amelyből a piac arra következtet: talán nem is annyira esélytelen egy már most márciusi monetáris szigorítás (június helyett).

A dollár ereje mellett a fejlett részvénypiacokon, így az amerikaiakon is (a határidős indexek alapján) kitart a jókedv, új történelmi csúcsukra van ma is kilátás Amerikában. Ebben a környezetben a napok óta stagnáló forint kora délután hirtelen megmozdult és 308,6-ig gyengült az euróval szemben. Emiatt a dollár/forint kurzus a 292-es szint fölé lendült, azaz háromhetes forintmélypontot látunk a bankközi piacon.