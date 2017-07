Mi lesz az euróval? Megszólalt a legpontosabb elemző is

Van még tere az erősödésnek?

Az elmúlt egy hónapban majdnem másfél százalékkal erősödött az euró a dollárral szemben, az év eleje óta pedig már 8,5%-os pluszban van az európai deviza. Az ok, hogy az eurózóna gazdasága a vártnál gyorsabban áll talpra, ráadásul a francia választásokon sikerült elkerülni a legrosszabbnak tartott forgatókönyvet. Közben a tengerentúlon a Fed továbbra sem igyekszik a kamatemeléssel, bár most úgy tűnik, hogy az év második felében elkezdhetik kiszívni a piacra pumpált hatalmas pénzmennyiséget.

Van, aki még most sem hisz az euróban

A második negyedév végére a német DZ Bank adta a legpontosabb előrejelzést az euró-dollár árfolyamra, ezért a Bloomberg most is a cég prognózisát idézi. A bank szakemberei szerint van még tere az euró erősödésének,. Közben a hírügynökség által összegyűjtött elemzői vélemények konszenzusa azt mutatja, hogy az év végén és egy év múlva is 1,13 körül lehet az árfolyam. Vagyis a DZ Bank lényegesen optimistább az euró kilátásait illetően, mint a piaci konszenzus.A bank elemzői szerint elsősorban a további erőteljes gazdasági növekedés, a politikai kockázatok kiárazódása és az EKB óvatos szigorítása hajtja majd az eurót. Sonja Marten, a DZ Bank szakértője úgy véli, hogy az európai jegybank a következő egy évben lassan visszalép majd az ultra laza monetáris politikától. Hasonló véleményen van egyébként az euróárfolyam harmadik legpontosabb előrejelzője is: Jeremy Stretch, a Canadian Imperial Bank of Commerce elemzője az év végére 1,14-es, majd 2018 közepére 1,16-os euró-dollár árfolyamot vár.Ahogy említettük, az euró szárnyalása sokakat elbizonytalanított, azonban a Commerzbank nem tartozik közéjük, hiszen a cég elemzői eddig is egyértelműen a dollárban hittek. Most felülvizsgálták modelljüket, és arra jutottak, hogy a jelenlegi euróárfolyam csak átmeneti, előbb-utóbb érik a korrekció a piacon - derül ki a pénteken közzétett elemzésből. Hosszabb távon ugyanakkor optimistábbak lettek az euróval kapcsolatban egyrészt a gazdaság vártnál erősebb növekedése, másrészt pedig az eurózóna formálódó erősebb integrációja miatt.A fentiek mellett. A jövő év második felében aztán realizálódhatnak az említett pozitívumok az euró kapcsán, így 2018 végén 1,10 körül lehet a jegyzés.A bank elemzői szerint a piac most kicsit előreszaladt az euróval kapcsolatban, túlságosan felerősödtek a kamatemelési várakozások a jövő évre. Az elemzők szerint amíg a maginfláció alacsony marad az eurózónában, addig az EKB nem igyekszik majd a kamatemeléssel. Szerintük a legfontosabb félreértés abban van, hogy az európai jegybank főleg technikai és jogi okokból kezdi majd visszafogni eszközvásárlásait, miközben a piac azt árazza, hogy az erőteljesebb növekedés miatt lehet a vártnál szigorúbb a politikája. Ezzel párhuzamosan a befektetők mára túlságosan pesszimisták lettek az amerikai kamatemelési várakozásokkal kapcsolatban, 2018 végéig kevesebb mint két 25 bázispontos lépést áraz a piac a Fednél, miközben a Commerzbank négy emeléssel számol a következő másfél évben.