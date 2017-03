A forint gyengülését akár hazai tényezők is befolyásolhatták, hiszen a lengyel zloty esetében nem láthattunk hasonló mozgást. Általában megfigyelhető, hogy a külső hatásokra a két deviza nagyon hasonlóan reagál.



Alapvetően két friss információra lehet fogni a forint árfolyamának mozgását. Az egyik a délelőtti inflációs adat, ami egy kicsit magasabb lett a várakozásoknál (2,7-2,8% helyett 2,9%). A másik az új monetáris tanácstag személyére vonatkozó értesülés, miszerint a távozó Cinkotai János helyére Parragh Bianka kerül.



Önmagában egyik információ sem indokolna forintmozgást: az inflációs pálya a mai adattól nem íródott felül, Cinkotai nyugdíjba vonulása eddig is ismert volt, az pedig, hogy a monetáris politikában teljesen járatlan személyt neveznek ki monetáris tanácstagnak, idehaza már egyáltalán nem számít meglepő fejleménynek.



Ugyanakkor az a tény, hogy olyan időpontban érkezik egy újabb nem szakértő tag, amikor az inflációs kockázatok növekednek, bizonytalanná teheti a piacot. Eddig is megfogalmazódtak azzal kapcsolatos vélemények, hogy a jegybank nem fog mereven ragaszkodni a 3%-os céljához, az elkötelezettséggel kapcsolatos bizalom (hitelesség) pedig bizonyára nem erősödött azzal, hogy a kormányzati politikához kötődő vezető felesége érkezik a monetáris politikát irányító testületbe.