Milyen szintekre figyeljünk most a forintnál?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Július közepén két évig tartó oldalazás után végre tartósabban is kiesett az EUR/HUF árfolyama abból a sávból, ami 307-nél támasztotta a kurzust. Sőt tavaly júniustól nézve akár egy csökkenő csatornát (pirossal jelölve) is be tudunk rajzolni a grafikonon, aholA hetek óta tartó forinterőt aza hetes gyertyának. Felfelé a 308-309 forintos zóna jelent nagyobb ellenállást, és ezzel együtt a csökkenő csatorna felső szára.

Klikk a képre!

A napos grafikon és a mai napon alakuló napos gyertya viszont önmagában is kulcsfordulót hozhat felfelé (RSI divergenciával kiegészítve),

Klikk a képre!

Még több árfolyamgrafikonért, kattints ide!