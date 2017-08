Minimálisan mozdult a forint a spanyol terrortámadások hírére

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Tegnap délután és este két terrortámadás is megrázta Spanyolországot, az elsőért az Iszlám Állam vállalta magára a felelősséget, de a másodikhoz is feltehetően köze volt. Közben a Trump tanácsadói testületei körüli botrányok sorozata tegnap este azzal folytatódott, hogy az infrastruktúra fejlesztési testület létrehozását Trump inkább vissza is mondta, amiből a piac arra következtetett, hogy végülis ilyen jellegű nagyfokú gazdaságélénkítésre nem is tud sor kerülni. Emiatt és a spanyol hírekre a vezető amerikai részvényindexek szokatlanul nagy, 1,5-2% körüli esésekkel reagáltak és a borongós hangulat ma reggelig sem oldódott. Az elmaradni látszó nagy Trump-élénkítés a dollárt is gyengítette kissé az euróval szemben, a jegyzések újra 1,1750-ig visszaemelkedtek.

A visszafogott devizapiaci reakciók a forintra még inkább igazak: az euróval szembeni jegyzések lényegében csak 20-40 fillért mozdultak a forintgyengülés irányába, 303,5-ről 304 közelébe, ma reggel pedig szintén 303,5 közelében jár a kereskedés.

Amennyiben 303 alá tudna jutni a forint az euróval szemben, akkor bő hároméves csúcsra jutna a jövő keddi MNB kamatdöntés előtt.

A régiós deviták közül a forint stabil volt az utóbbi hetek geopolitikai feszültségei mellett is, így nem meglepő, hogy most is jól vészeli át az újabb nyugtalanító külföldi híreket.

A dollárral szembeni kurzus 259 közelében mozog jelenleg a bankközi piacon.