Most kell megvenni a forintot, év végére itt a 300-as euró

Az ING elemzői szerint az év első felében még a kedvező belső tényezők (fizetési mérleg többlete, az MNB forintgyengítésének esetleges kudarca) és a rossz külső körülmények (magasabb amerikai hozamok, politikai bizonytalanságok Európában) között őrlődhet a forint. Ez az átlagosnál nagyobb volatilitást okozhat, viszont nem lehet egyértelmű irány a magyar deviza piacán. A következő hónapokban a bank szakemberei azt javasolják, hogy. Az első félévben nagyjából az lehet a forint kereskedési sávjának alja, a teteje pedig 316 körül alakulhat.

Szerintük az MNB nem konvencionális lazítása nagyon korlátozott hatással van a forint árfolyamára.

A fizetési mérleg többlete viszont folyamatos támogatást jelent a forint számára.

A fentiek miatt a harmadik negyedévre már 300-as euró-forint árfolyamot várnak a bank elemzői, majd szerintük csak ezt követően kezdhetnek a befektetők aggódni a magyar deviza értékeltsége miatt. Túl erős forintról azonban szerintük csak a 290-es árfolyam környékén lehetne beszélni.

Az ING szerint egyébként a forint jelenleg megfelelően árazott, nem alul- vagy túlértékelt. Ugyanakkor látnak teret a további forinterősödésre, 6-12 hónapos időtávon, méghozzá két ok miatt:Érdekesség, hogy kedd reggeli elemzésében a Commerzbank is foglalkozott a forint kilátásaival, ők azonban egészen más következtetésre jutottak, inkább a magyar deviza gyengülését várják rövidtávon. A német pénzintézet szakemberei szerint az utóbbi hetekben már látható volt, hogy a forint alulteljesítette például a lengyel zlotyt a régiós vetélytársai közül, ez pedig az inflációs környezetnek köszönhető. Az utóbbi időszakban ugyanis egyre több jele látszott annak, hogy éledezik az infláció, ebben a környezetben pedig a lengyel jegybank sokkal héjább hangnemet ütött meg, több döntéshozó is utalt arra, hogy figyelni kell az inflációs folyamatokat, és szükség esetén kamatot kell emelni. Ezzel szemben az MNB sokkal inkább a galambok kezében van, akik az éledező infláció ellenére sem gondolkodnak még kamatemelésen.- vélik a Commerzbanknál. .