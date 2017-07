Nagy nap ez a dollárnak, már kezd visszatérni az ereje

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Tegnap este az amerikai Szenátusban sikerült elérni egy szavazással, hogy végre hivatalosan is kinyissák az Obamacare néven elhíresült egészségügyi törvény újratárgyalását, de az első törvénymódosítási verziót rögtön le is szavazta a Szenátus 57-43 arányban. A következő napokban még sok ilyen verziót visznek a szenátorok elé és akkor lehet sikerről beszélni, ha valamelyikre legalább 60 szenátor rábólint. Mindenesetre az, hogy ki tudták nyitni a vitát, fontos lépés Donald Trump azon egyik fő kampányígérete megvalósítása felé, hogy le tudják cserélni az Obamacare-t, igaz egyelőre még nagyok az akadályok ez előtt.így bizakodhatnak, hogy a radikálisnak beharangozott adóreform is összejöhet, márpedig az a gazdaságélénkítés miatt a Fed kamatemelési esélyeket is növeli. Ez az összefüggés adhatott némi segítséget tegnap délután óta a dollárnak, így az euróval szemben 1,1715-ös ellenállás tesztelése után látványos fordulat következett be mind a 4 órás grafikonon, mind a napos grafikonon. A Fed ma este 8-kor hozza nyilvánosságra a kamatdöntését és a szövegben az lehet az egyik legfontosabb, hogy milyen jelzést tesz a jegybank a 4500 milliárd dollárra duzzasztott mérlegfőösszege leépítésére (mikor kezdi meg, milyen ütemben). A piacok arra számítanak, hogy azt jelzi a Fed: hamarosan elindul ez, azaz várhatóan a szeptemberi ülés döntésével kezdi majd el ténylegesen leépíteni a felvásárolt eszközök állományát.

A dollárt az a Wall Street Journalban megjelent Trump-interjú is segíthette, amelyben azt mondta: abszolút versenyben van a Fed-elnöki posztért az általa korábban sokat bírált jelenlegi elnök Janet Yellen, illetve a Goldman Sachs korábbi elnöke, a Nemzetgazdasági Tanács jelenlegi elnöke Gary Cohn is. Utóbbit nevezte a Politico a minap a legnagyobb esélyű jelöltnek, míg Yellent szinte esélytelennek.

A dollár visszatérő ereje, illetve az euró gyengélkedése jól látszik a dollárindexen is, amely 94 alatti szintről, bő egyéves mélypontról, fordult.



A forint az euróval mindeközben stabilan 305-305,5 körül maradt, ma reggel 305-nél jár a kereskedés, azaz továbbra is nagyon közel járunk ahhoz, hogy új kilenchavi forintcsúcsról beszélhessünk (304,6 alatt jönne ez el).



A lengyel igazságügyi reformmal kapcsolatos brüsszeli nyomásgyakorlás, illetve a bizonytalanság egyelőre nem segíti, hogy a zloty vissza tudjon erősödni, noha kedden a lengyel elnök két törvényt megvétózott. A tegnap aláírt harmadik törvény ellen tegnap este komoly fenyegetést fogalmazott meg a Bizottság névtelen illetékese. Ma döntenek Brüsszelben a tényleges lépésről (feltehetően kiegészítik a figyelmeztetést, utolsó lépésként a 7-es cikkely megindítása előtt).



A forint a visszaerősödő dollár miatt már 262 felett jár vele szemben, a 2,5 éves forintcsúcs itt 261,3 körül volt tegnap délután.



Címlapkép forrása: AFP fotó Nicholas Kamm

A dollár visszatérő ereje, illetve az euró gyengélkedése jól látszik a dollárindexen is, amely 94 alatti szintről fordult.