Nehéz innen elképzelni további forinterősödést

Szerda reggel 308,62-nél állt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megfelelt a kedd esti árfolyamnak. Tegnap a nap második felében volt egy kisebb gyengülési hullám a magyar deviza árfolyamában, de az sem mozdította ki szűk sávjából a forintot. A dollár jegyzése most 285,5-nél jár, míg a svájci frank 287,58 forintba kerül. Az elemzők szerint egyébként a forint erősödése kifulladhat, erre utal az elmúlt napok mozgása is, hiszen a jegyzés kétszer is megközelítette a 308-as szintet, de egyszer sem tudta áttörni, vagyis tényleg úgy tűnik, hogy nincs komoly tér már lefelé.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékkal gyengült reggelre az euróval szemben, míg a cseh korona továbbra sem mozdul, és várhatóan nem is fog addig, amíg a prágai jegybank nem engedni el az árfolyamküszöböt. Erre a szakemberek szerint áprilisban vagy májusban sor kerülhet, akkor jöhet komoly mozgás a korona árfolyamában, hiszen egyrészt a fundamentumok az erősödés felé mutatnak, másrészt viszont néhányan úgy vélik, hogy a piac már talán túlságosan is az euró-korona árfolyam esésére pozícionálja magát, így akár ellentétes hatás is kialakulhat, ha hirtelen mindenki menekülőre fogja majd.A feltörekvő piacon is minimális elmozdulásokkal indult a kereskedés, az orosz rubel gyakorlatilag stagnált a dollárral szemben, a török líra pedig 0,2 százalékkal erősödött, miközben a dél-afrikai rand szintén mozdulatlan tegnap estéhez képest.Az euró-dollár jegyzés az utóbbi napokban 1,08 fölé emelkedett, ott viszont megtorpant az euró szárnyalása. Most 1,0807-nél jár az árfolyam, ami minimális dollárerősödést jelent kedd estéhez képest. Közben a japán jen 0,2 százalékkal erősödött a dollár ellenében, míg a brit font 0,05 százalékos erősödéssel kezdte a napot. Utóbbi deviza árfolyama egyébként másfél százalékot erősödött az utóbbi egy hétben, és várhatóan a közeljövőben is a Brexittel kapcsolatos hírek mozgatják majd, hiszen a jövő héten hivatalosan is kéri a brit kormányfő országa kilépését az EU-ból, így néhány héten belül beindulhatnak a konkrét tárgyalások az elválás feltételeiről.

A makronaptár egyébként ma is üres, a nap második felében Amerikából érkezik néhány kisebb súlyú statisztika, például a lakásértékesítésekről, de várhatóan ezek sem borítják majd fel a hangulatot.