A dollár-forint jegyzés esése nem csak a dollár oldalnak köszönhető, estére a forint is belehúzott. Az euróval szemben már 0,2%-os erősödésben van a magyar deviza tegnaphoz képest, így 305 alatt jár az árfolyam.

Az amerikai deviza hirtelen esésével a dollár-forint jegyzés is megint 261 alá esett:

Emellett érdekes lesz, mit mond a Fed az inflációs kilátásokról és a kamat várható alakulásáról. A piac most arra számít, hogy az idén még egy 25 bázispontos emelés jön valószínűleg decemberben.

Magyar idő szerint este nyolckor érkezik a Fed döntése, a szakemberek nem számítanak kamatemelésre, de így is lesznek érdekességek.

Közben a forint továbbra is mérsékelt gyengülést mutat, most 305,7 forintot kell fizetni egy euróért.

A délelőtti gyengülés után az utóbbi fél órában újra erősödik a forint, az euróval szembeni jegyzések 306,3-ról 305,7-ig ereszkedtek. A dollár kurzusa 262,3-ig süllyedt, mert közben maga a dollár is gyengülni kezdett újra az euróval szemben 1,1620-ról 1,1650-ig.

Elkezdett gyengülni a forint 2017.07.26 11:42

Reggel még megpróbálkozott újra a 305-ös szint alá jutni a forint az euróval szemben, de ez nem sikerült, azóta pedig folyamatos a gyengülés. Most már 306 felett jár a kereskedés. A gyengülésben szerepe lehet annak, hogy a ma közzétett főtanácsnoki indítvány szerint (amit bár nem kötelező követnie a Bíróságnak, de jellemzően azt követi) el kell utasítania az Európai Bíróságnak a kötelező menekültelosztás (kvótadöntés) miatti pert, ez pedig fokozhatja a szembenállást Magyarország és az EU között. Korábban ugyanis Orbán Viktor kormányfő azt is kilátásba helyezte, hogy a per elbukása esetén, azaz bírósági döntés nyomán sem fogja végrehajtani Magyarország az 1294 menekült kötelező befogadását, ami példátlan lenne az EU történetében.

Közben a lengyel zloty sem tud erősödni, óvatosak a befektetők a mára ígért újabb európai bizottsági határozat előtt, illetve az igazságügyi reform láttán kialakult jelentős belpolitikai feszültség mellett (a kormányfő és az államfő között éles csaták zajlanak a lengyel sajtó beszámolója szerint).