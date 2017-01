Pénteken indulhat az újabb támadás a török líra ellen

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A következő piaci ostromra jó alkalmat adhat pénteken a Fitch hitelminősítői felülvizsgálata, a várakozások szerint a cég a bóvli kategóriába vághatja a török adósosztályzatot, ami aztán megint beindíthatja a líra zuhanását. Ráadásul a Moody's tavalyi lépése után ez lenne a második bóvli a törökök számára, aminek különös jelentősége van a piacon.

Előzetesen legalább 50-100 bázispontos kamatemelésre számítottak az elemzők a török jegybanktól, ehhez képest, de az irányadó ráta nem változott. A lépés nem is győzte meg a piacot, a keddi stabilizálódás után szerdán megint egy százalékkal gyengült a líra.A probléma, hogy a török politikusok élükön Erdogan elnökkel el akarják kerülni a kamatemelést, gyakorlatilag parancsba adták, hogy nem emelhet a jegybank.

A bank szakemberei szerint a keddi döntés üzenete egyértelműen az, hogy a török jegybank nem fogja egykönnyen emelni az irányadó rátát, helyette inkább átmeneti likviditásszűkítő intézkedéseket alkalmaznak addig, amíg lehetséges.

Az elemzők többségét meglepte, hogy az utóbbi hónapok líragyengülése után kedden nem emelte az alapkamatot a jegybank. Vagyis hiába jelezték, hogy készek szükség esetén szigorítani, ez nem győzte meg a befektetőket. A Commerzbank szerint a kamatfolyosó felső szélének 9,25%-ra emelése és a likviditás szűkítése nem fog működni, a jegybank visszatér majd a kamatemelés kérdéséhez, ha a következő időszakban a líra a 4-es lélektani szint felé gyengül a dollárral szemben. Csütörtök délután 3,86-nál járt a jegyzés a nap második felében.A jegybank gondjait növelheti, hogy, éppen ellenkezőleg. Ez pedig nem arra utal, hogy enyhülne a piaci nyomás a lírán. A fizetési mérleg hiánya például évek óta először már az energia és az arany nélkül is egyre nagyobb deficitet mutat. Ez egyszerre több tényezőnek köszönhető: a török export gyengélkedése, a turizmusból származó bevételek zuhanása felelős érte. A Commerzbank szerint éppen a turisztikai bevételek emelkedése fordíthatna a negatív trenden, de erősen kérdéses, hogy várható-e rövid távon a fordulat a biztonságpolitikai kockázatok (folyamatos terrortámadások) és a tavasszal készülődő politikai változások (népszavazás az elnöki rendszerre való áttérésről) mellett. Ha a pozitív fordulat nem történik meg, akkor a nagyobb fizetési mérleghiány miatt nőhet az ország finanszírozási szükséglete, ami azzal járhat, hogy a jegybanknak vonzóbb kamatfeltételeket kell teremtenie, hogy a befektetők odavigyék a pénzüket. Ezt pedig az elemzők szerint nem tudják megtenni azzal, ha naponta devizacsere-aukciókat hirdetnek, előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz az irányadó kamat emelése.További problémát jelent, hogy. Korábban 10 százalék körüli arányról beszéltek, vagyis minden tíz százaléknyi devizagyengülés 1 százalékpontot dobott az infláción. A Commerzbank szerint ez igaz is volt tavaly novemberig, amíg 3 felett kicsivel volt a dollár-líra árfolyam. Ez az átgyűrűzési hatás mostanra 50 százalékra emelkedett az elemzők számításai szerint. Az infláció pedig már tavaly is 8,5 százalék volt az országban. A fentiekből az következik, hogy ha a következő hónapokban a maginfláció is 10 százalék fölé emelkedik majd (amire várhatóan sor kerül), akkor a jelenlegi kamatszint már nem lesz elegendő. Magyarul az infláció várható emelkedésével a jegybanki inflációs cél elvétése és a hitelesség elvesztése fenyeget.Vagyis a Commerzbanknál arra jutottak, hogy hamarosan a keddinél erőteljesebb lépésekre kényszeríti majd a piac a török jegybankot. Az elemzők szerint valószínűleg a jegybank is tudja, hogy az átmeneti intézkedésekkel történő szigorítás nem küld világos és határozott üzenetet a piacoknak. Vagyis csak időt nyert a jegybank, amiben segített az is, hogy a dollár az utóbbi időszakban gyengülésnek indult az euróval szemben. Hamarosan azonban ismét a 4-es lélektani határt ostromolhatja a dollár-líra árfolyam, akkor pedig elkerülhetetlen lesz az alapkamat 200-300 bázispontos emelése.A JP Morgan szerint. Azzal viszont egyetértenek, hogy a keddi lépések nem lesznek elegendők ahhoz, hogy megfékezzék a líra zuhanását. Az amerikai bank elemzői szerint. A szakemberek a mostani lépésből arra következtetnek, hogy a következő hónapokban is inkább reaktív, mint proaktív politikára lehet számítani a török jegybanktól, vagyis továbbra is inkább a likviditást szűkítik majd, és csak akkor lépik meg a kamatemelést, ha nagyobb nyomás alá helyezi őket a piac.A Nordea szerint a kamatfolyosó felső szélének eltolása egyben. Eddig ugyanis éppen arra törekedtek, hogy a széles kamatfolyosó helyett egy irányadó kamat legyen a meghatározó, ez volt eddig az egyhetes kamatszint. Most azonban az egynapos betéti kamat 75 bázispontos emelésével ismét aszimmetrikus lett a kamatfolyosó, amivel feladták a korábbi célt. A Nordea szakemberei szerint az, hogy az alapkamathoz nem nyúltak, egyben azt is jelenti, hogy a török jegybank egyelőre vonakodik megtenni a szükséges lépéseket, melyek megfékeznék a líra gyengülését. Az elemzők szerint rövidtávon folytatódhat a líra gyengülése, ha azonban sikerül végül kikényszeríteni az alapkamat emelését is, akkor a politikai kockázatok ellenére fordulhat az irány.

A dán bank szerint a líra jelenleg egy "tökéletes vihar" közepén van a belső és a külső kockázatok mellett, így egy hónapon belül 3,95-ig, három hónapos időtávon 4,15-ig, egy éven belül pedig 4,5-ig ugorhat a dollár-líra árfolyam.

Pesszimistábbak a török deviza kilátásaival kapcsolatban a Danske Bank elemzői, akik a piaci konszenzussal szemben nem számítottak kamatemelésre kedden, így az ő várakozásuk be is jött. Szerintük a líra zuhanása megtorpanhat a bejelentett intézkedések hatására, de a Fitch pénteki esetleges leminősítése után újraindulhat a zuhanás.