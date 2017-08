Nincs tartós iránya a forintnak 2017.08.11 13:08

A nap első felében már többször váltott irányt a forint, most éppen 305,44-nél jár az árfolyam, ami 0,1 százalékos forinterősödést jelent tegnaphoz képest. Délelőtt 306 közelében is járt a jegyzés, onnan sikerült most visszakapaszkodni. A dollár most 259,64 forintba kerül.