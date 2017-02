Rossz hír a forintnak is: megint beleszerethetnek a lengyelekbe

Az utóbbi két évben a forintot részesítettük előnyben a régióban a lengyel zlotyval szemben a megnövekedett lengyel politikai kockázatok és a jobb magyar külső egyensúly miatt. Emellett a globálisan alacsony hozamszintek is segítettek, hiszen nem volt, ami ellensúlyozza a magyar folyó fizetési mérleg komoly többletét. Az elmúlt időszakban azonban megváltozni látszanak ezek a tényezők, a bizonytalanság például jóval kevésbé téma Lengyelországban, mint korábban - olvasható az Unicredit Bank elemzésében.

A bank elemzői szerint azzal, hogy a politikai kockázat jelentősen csökkent, ismét elindulhat a tőkebeáramlás a lengyel piacra. Ennek jeleit már tavaly lehetett látni, azonban a zloty esetében még nem látszott a felértékelődési nyomás, mivel ezt ellensúlyozta a devizatartalékok növekedése. Vagyis a külföldről való tőkebeáramlás jórészt ebben a formában csapódott le Lengyelországban. Az Unicredit szerint 2017-ben lassabb ütemű lehet a jegybanki tartalék növekedése, ami jó jel a zloty számára, hiszen ha fennmarad a tőkebeáramlás, akkor az erősítheti a devizát.A forint esetében az elemzők is elismerik, hogy jelentősen csökkent hazánk külső sérülékenysége az utóbbi években, ezzel párhuzamosan a fizetési mérleg többlete lehetővé tette a devizaadósság csökkentését és a kötvények tulajdonosi körének eltolását a külföldi szereplőktől a bankok felé. Ennek köszönhetően az utóbbi két évben az euró-forint devizapár volatilitáa jelentősen csökkent. Vagyis az Unicredit szerint a fizetési mérleg többlete nem önmagában erősítette a forintot, hanem kellettek hozzá a jegybank lépései is.

Most az elemzés szerint annyiban változott a kép, hogy a hozamok világszerte emelkedni kezdtek. Így a magyar kormán y és a jegybank törekvése a sérülékenység további csökkentése irányába megvédheti a forintot az erősödéstől.

A napokban a Bank of America-Merrill Lynch elemzői is megemlékeztek a zloty-forint mozgásokról, szerintük a forint várhatóan hosszabb távon is alulértékelt marad majd, rövidtávon viszont a jegybank politikája miatt érdemes lehet óvatosnak lenni. A cég szakemberei tavaly május óta zloty-forint longot javasolnak, ezt most is fenntartják, mivel szerintük a lengyel devizában nagyrészt beárazta a piac a jelentősebb Brexit-kockázatokat, miközben az MNB a piaci kamatok alá csökkentené a bankközi kamatot (BUBOR). Ugyanakkor az amerikai befektetési bank szerint érdemes óvatosnak lenni, hiszen ellentét lehet a tavalyi felminősítések utáni várható forinterősödés és az MNB gyengébb forintra vonatkozó célja között.