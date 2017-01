Szülinapos az euró - Megünnepelhetjük valamikor mi is?

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Idén eldőlhet az eurózóna sorsa

Most arra lehet számítani, hogy az Unió magországai várhatóan megvárják majd a francia és a német választások kimenetelét, utána viszont tényleg nekidurálhatják magukat, és elkezdhetnek a reformokon gondolkodni. Már amennyiben a jelenlegi politikai vezetők győzelmével zárulnak a választások. Ha nem, akkor egy érdekes helyzet állhat elő, hiszen az "új erők" többnyire euróellenesek.

Hogy nézhetne ki a jövő Európája?

Egyszer akár mi is az euróval ünnepelhetünk

Régóta beszélnek arról, hogy az eurózóna messze nem tökéletes valutaövezet, már a létrehozáskor kellett volna fiskális integrációt is rendelni a monetáris integráció mellé (sőt, sokak szerint politikait is). A közös pénz bevezetéséről egyébként az 1995-ös madridi csúcson született döntés, végül 1999. január elsején vezették be, mint elszámolási pénzt,Az eurózóna válsága évek óta tart, erről a Portfolio is írt több cikket írt, legutóbb az olasz népszavazás után foglaltuk össze a gondokat:Ma már nem elsősorban a periféria országok csődjétől kell tartani, ami veszélyeztetné a valutaövezet jövőjét,. Ennek jele volt tavaly a brit népszavazás, majd decemberben az olasz népszavazás, ahol a választópolgárok 60 százaléka elutasította Matteo Renzi kormányfő alkotmányos reformját. Ezek a politikai események 2017-ben is folytatódnak, hiszen tavasszal Hollandiában és Franciaországban, ősszel pedig Németországban tartanak választásokat, melyeken várhatóan folytatódik majd a populista vonal előretörése.Most éppen a fenti választások miatt bizonytalan az eurózóna sorsa annak ellenére is, hogy a kontinens vezetői érzik a problémát. Angela Merkel német kancellár például egy őszi uniós csúcs után nyilatkozott úgy , hogy fél éven belül komoly reformokkal akarnak előállni. Ez valószínűleg nem fog megvalósulni márciusig, de jól jelzi, hogy gondolkodnak a problémák megoldásán.A kockázatok ellenére a Credit Agricole befektetési bankjának (CA-CIB) szakemberei szerint. Bármilyen furcsa ugyanis, de a bank elemzői szerint a válság egészséges folyamatokat is elindított Európában. A Világbank Doing Business versenyképességi rangsorában például a legtöbb eurózóna-tagállam javított a helyezésén 2010 és 2016 között, különösen a periférián, Olaszországban és Spanyolországban látványos a javulás. A másik fontos pozitívum, hogy a populizmus terjedése és az eurószkeptikus pártok térnyerése mellett amikor arról kérdezik az embereket, hogy támogatják-e az euró fennmaradását, akkor még mindig erős többségben vannak az igennel válaszolók A francia bank szakemberei konkrét példákon keresztül azt is igyekeztek bemutatni, milyen gyakorlati változásokra lenne szüksége az Európai Uniónak. Az egyik lehetséges új eszköz alenne. Ez azt jelenti, hogy a jobban teljesítő európai országokból átmenetileg a gyengébb tagállamok felé áramolna a pénz olyan formában, hogy egy bizonyos szintű munkanélküliség felett az ellátás egy részét egy közös európai alap fedezné.A másik eszköz, ami évek óta a terítéken van ötlet szintjén, a. Ez egyrészt csökkenthetné a periféria országok kamatterheit, ugyanakkor ennek árát a magországoknak kellene megfizetni.Amiről eddig még nem volt szó:, hiszen jelenleg a brüsszeli intézményeket nem érzik magukénak az emberek. Mario Draghi EKB-elnök már idén márciusban beszélt arról, hogy erre megoldást kell találni. Ez azonban inkább középtávú terv lehet, hiszen egyrészt egy teljesen új intézmény felállításához módosítani kell az alapszerződést is, másrészt éppen a politikai integráció szorosabbra fűzésének vannak legitimációs kihívásai.Természetesen számunkra a legfontosabb kérdés az, hogy valaha megünnepelhetjük-e a magyar euró születésnapját is. A kétezres évek elején már szóba került a bevezetés, akkor folyamatosan egy évvel későbbre tolódott a céldátum. Először 2002-ben került szóba az euró bevezetése, amikor még az Európai Uniónak sem voltunk a tagjai. Akkor a politikusok úgy gondolták, hogy 2007-2008 körül a szlovénokkal együtt csatlakozhatunk. A Medgyessy-kormány 2003 nyarán hivatalossá tette a 2008-as céldátumot.A Gyurcsány-kormánynak hivatalos euróbevezetési céldátuma nem volt, elsősorban a költségvetési fegyelem területén voltak komoly lemaradásaink, a 2006-os száznapos program után sok elemző már 2013-14-re tette a csatlakozás lehetséges időpontját.

Klikk a képre!

Vagyis komoly meglepetés lenne, ha 2017-ben bármilyen döntés is születne a magyar euróbevezetés előkészítéséről, erről leghamarabb 2018-ban dönthet a kormány. Mivel ez aligha történik meg a választások előtt, ezért az ERM-II rendszerben eltöltendő időt is figyelembe véve 2022 előtt egészen biztosan nem lesz Magyarországon euró.

A 2008-as válság után háttérbe szorult az ötlet, 2010 óta pedig a kormány még beszélni is nagyon ritkán akar a nyilvánosság előtt erről a témáról. Legutóbb tavaly júliusban Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter úgy fogalmazott , hogy amennyiben a gazdasági folyamatok tartósak maradnak, valamint a termelékenységünk tovább javul, az évtized végéig az euróövezethez való csatlakozás "nem lehet alaptalan". Akkor írtunk is a témában egy részletes elemzést, amiben arra a következtetésre jutottunk, hogy a korábbi évektől eltérően ma már inkább a magyar kormány politikai akaratán múlik, hogy mikor akarja bevezetni az eurót, hiszen a korábban rettegettnek tartott maastrichti kritériumok többségét teljesítjük.Persze a magyar euró bevezetése nem menne egyik napról a másikra, hiszen először a valutaövezet előszobájának is nevezett ERM-II. árfolyamrendszerbe kellene belépni és ott két évet eltölteni. Valószínűleg a következő néhány év egyik nagy kérdése az lesz, mikor érzi a kormány úgy, hogy elérkezett az idő a belépéshez. Ez pedig nagyban múlhat azon is, hogy az eurózóna említett reformjából lesz-e valami, illetve milyen irányba indulnak el a magországok.