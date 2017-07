Tényleg megállíthatatlanul zuhan a dollár

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Kedd reggel 304,26-nál járt a forint az euróval szemben, ez gyakorlatilag megegyezett a hétfő esti szinttel. Az utóbbi egy hónapban azonban 1,6%-kal erősödött a magyar deviza, amivel jelentősen felülteljesítette a régiós versenytársakat. Így már az év eleje óta nézve sem áll olyan rosszul a magyar deviza: 1,6 százalékot javított, miközben a lengyel zloty például 3,3 százalékos erősödésben van. Vagyis a forint az utóbbi egy hónapban kezdte ledolgozni korábban összeszedett hátrányát, amiben szerepe volt a lengyel zloty esésének is.

Az utóbbi hetek piaci fejleményei még jobban látszanak a dollár-forint árfolyamon: egy hónap alatt majdnem öt százalékkal erősödött a magyar deviza a dollárral szemben, így kedd reggel már 257,5-nél járt a jegyzés, hajnalban pedig ennél mélyebben, 257 alatt is állt.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty 0,1 százalékos gyengüléssel kezdte a keddi napot az euróval szemben, de a cseh korona is minimálisan erősödött. A tágabban vett feltörekvő piacokon az orosz rubel 0,2 százalékkal gyengült a dollárral szemben, a török líra 0,1 százalékkal esett vissza, míg a dél-afrikai rand szintén 0,1 százalékos gyengüléssel kezdett.A dollár tegnap megint nagyot esett, mivel a befektetők egyre erősebben kezdenek hinni abban, hogy közeleg az EKB eszközvásárlási programjának fokozatos leállítása. Ennek köszönhetően 1,185 körül is járt az euró-dollár jegyzés, majd kedd reggelre onnan fordult kicsit. Egyelőre 0,2 százalékkal tudott erősödni a dollár, így most 1,1815 körül jár a jegyzés. Közben a japán jen és az angol font minimális elmozdulással kezdték a napot.

A ma megjelenő adatok közül kiemelkedik az eurózóna növekedésének első becslése, emellett a nap második felében az Amerikából érkező fogyasztási adatokra és beszerzési menedzserindexekre lehet érdemes figyelni.