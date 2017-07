Lényegében stabil maradt fél óra alatt a forint az euróval szemben 306,5-nél, mióta megjelent az MNB kamatdöntési közleménye. Amint külön cikkünkben rámutattunk: ez azért nem okozott forintgyengülést, mert a már egy hónapja is alkalmazott üzenetet ismételték meg benne. Közben a dollár tovább esik az euróval szemben, már 1,1580-nál járunk, emiatt a dollár/forint 264,7 körül ragadt.

Lényegében az egy hónappal ezelőtt alkalmazott, nagyon laza monetáris politika fenntartását ígérő üzenetet ismételte meg a mai kamatdöntési közleményben a Magyar Nemzeti Bank, de ez a múltkorival ellentétben már nem számít váratlannak, ezért most nem is okozott forintgyengülést az első percekben. A testület jelzése szerint bár most úgy tűnik, hogy 2019 elejétől fenntarthatóan elérhető a 3%-os jegybanki inflációs cél, de ha ettől lefelé marad el tartósan a pénzromlási ütem, akkor újra arra figyelmeztet, hogy a Monetáris Tanács készen áll "a monetáris kondíciók további lazítására nemhagyományos, célzott eszközök alkalmazásával." A mai kamatdöntés tartalma:

