Tovább szárnyal az euró, már 260 közelében a dollár

Amint tegnap is rámutattunk: továbbra is próbált a nagyon laza monetáris politika fenntartásának szükségessége mellett érvelni Draghi és csak annyit mondott a piaci várakozásokkal összhangban, hogy majd ősszel beszélni fognak a havi 60 milliárd eurós eszközvásárlási program visszafogásáról (ami valószínűleg csak jövőre kezdődik el), de a piac mégis héja hangvételűnek értékelte az üzeneteket. Az euró 1,15-ről 1,1650-ig, ma reggel pedig már 1,1670-ig ugrott, ami új kétéves csúcs, de amint látjuk, ezzel bele is ütközött egy enyhén csökkenő fontos trendvonalba. Ha ezen még át tudna jutni felfelé, akkor a 2015 augusztusi 1,1715-ös lokális csúcsot kellene meghaladnia, hogy további tér nyíljon ki felfelé. Mivel nagyon gyors volt az euró drágulása az elmúlt hetekben, így első körben erre azért kevés az esély még azzal együtt is, hogy közben a dollárt megviselik a Trump-adminisztráció botladozási (egészségügyi reform), ami csökkenti az esélyét a radikális adóreformnak és így az intenzív Fed kamatemeléseknek.

Az euró/dollár kétharmados súlya miatt a dollárindex is hanyatlik, már 94 körül jár, de éppen itt húzódik egy támaszszint, ahonnan első körben akár fel is pattanhat az index.

Érdekes módon az euró drágulása nem viselte meg sem a forintot, sem a többi régiós devizát, mivel összességében z EKB még sok hónapig rengeteg eurót fog nyomtatni az eszközvásárlási programja keretében és az emiatti hozaméhség a térségünk eszközei számára még mindig jó kilátásokat jelentenek. Ennek jegyében a forint tegnap délutánra már 305 közelébe erősödött, ma reggel is ezen 8 hónapos csúcs közelében jár.

A forint ereje és a dollár hanyatlása miatt a dollár/forint jegyzések ma reggel már 261,5-ig estek, ami új 2,5 éves forintcsúcsot jelent.