Tovább szenved a dollár, idén még nem volt ilyen gyenge

Hétfő reggel a forint 310,61-nél járt az euróval szemben, ez 0,1 százalékkal volt magasabb a múlt pénteki értéknél. A dollár jegyzése 286,19-nél járt, míg a svájci frank 289,94 forintba került a nap elején.

Jókora eséssel kezdte a hetet a dollár az euróval szemben, az amerikai deviza fél százalékkal gyengült, így 1,0857-ig emelkedett a keresztárfolyam. Hasonló árfolyamra december közepe óta nem volt példa, vagyis három és félhavi mélypontra esett a dollár. Igazán nagy hír nincs a heves mozgás mögött, több kisebb hír mozgathatja az árfolyamot. Az például jót tehetett az eurónak, hogy Angela Merkel pártja a várakozásoknál jobban szerepelt az országos választások főpróbájának is tartott Saar-vidéki tartományi választáson. Emellett a francia elnökválasztáson is egyre kisebb a legrosszabbnak tartott forgatókönyv esélye, most úgy tűnik, hogy a szélsőjobboldali jelölt akár már az első fordulóban is vereséget szenvedhet.

A feltörekvő piacokon a régióban nem látunk komoly mozgásokat: a lengyel zloty a forinthoz hasonlóan 0,1 százalékot veszített az euróval szemben, míg a cseh korona stagnálással kezdett. A tágabban vett feltörekvő piacokon közben az orosz rubel 0,2 százalékkal gyengült még a botladozó dollárral szemben is, a jelek szerint meglátszik az árfolyamon is, hogy a hétvégén az elmúlt évek legnagyobb ellenzéki tüntetését tartották Oroszországban a korrupció mellen. Eközben a török líra 0,3 százalékkal erősödött a dollárral szemben, míg a dél-afrikai rand több mint fél százalékos javulással kezdett.Igazán fontos makroadat ma nem jelenik meg, legfeljebb néhány jegybanki megszólalásra lesz érdemes figyelni, a Fed és az EKB részéről is jönnek ilyenek a nap második felében.