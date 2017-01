Tovább zuhanhat a font a keddi nagy horderejű beszéd miatt

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A három vasárnapi lap által egybehangzóan közölt hard-Brexit bejelentést a brit kormányfői hivatal vasárnap délelőtt csak találgatásnak minősítette, azaz semmiféle határozott cáfolatot nem küldött.

A befektetők és politikusok hónapok óta találgatják, hogy mi lesz a brit kormányzati álláspont a március végéig elinduló brit kilépési tárgyalásokon (előtte egy rövidesen megérkező legfelsőbb bírósági döntés miatt valószínűleg parlamenti döntés kell az 50-es cikkelyt elindító folyamathoz).Ha igen, akkor az EU vezetői számtalan alkalommal megüzenték, hogy ezzel sérülne a négy uniós szabadságelv egyike (emberek szabad mozgása) és így nem férhet hozzá a közös uniós piachoz Nagy-Britannia.Ez a brit cégek sokaságának okozna fájdalmat, és talán leginkább a londoni pénzügyi központ sínylené meg, hogy elveszítenék az unió egészére érvényes "pénzügyi útlevelüket". Ebből a szempontból fontos fejlemény, hogy elképzelhető az övezet számára egyfajta speciális státusz, ami enyhíthetné a (hard?) Brexit nehézségeit:Ezt már másnap kénytelen volt a font esése miatt finomítani a kormányfői szóvivő:a többi EU-tagállam londoni nagykövetei és azon brit kormánytisztviselők előtt, akik a kilépési folyamat lemenedzseléséért felelősek.A font egyébként az utóbbi hetekben széles sávban, de a június 23-i népszavazás előtti szintekhez képest 10-15%-kal gyengébb szinteken hullámzik a dollárral, illetve az euróval szemben:

A hard-Brexit esélye szempontjából lényeges, hogy a német Welt am Sonntagnak Philip Hammond brit pénzügyminiszter ma nyilatkozott, aki arra utalt, hogyEz feltehetően arra utal, hogy a társasági (és egyéb) adókulcsok terén versenyre kel Nagy-Britannia, hogy a kemény kilépés mellett is vonzó legyen bizonyos befektetőknek az országban maradni, illetve oda települni.Közben egy másik Sunday Times cikkben maha szükséges, akkor az exit negatív hatásai csökkentésére megtalálják a módokat (elnyújtott kilépési folyamat, a kilépés utáni időszakra új megállapodások megkötése, hogy ezekkel is enyhítsék a fájdalmakat).