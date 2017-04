Továbbra is 309 alatt ragadt az euró

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Tegnap már utaltunk rá, hogy a holnapi Fed kamatdöntési jegyzőkönyv és a csütörtöki kínai-amerikai csúcstalálkozó előtt a dollár erősödése lelassulhat, ami meg is történt. Ennek technikai elemzési oka is van: amint látható, beszorult az árfolyam a 100 és az 50 napos mozgóátlag közé, illetve közelíti a kurzus a berajzolt emelkedő trendvonalat is 1,06-nál. Egyelőre tehát erős korlátok látszanak a dollár további erősödése útjában.

A forint az euróval szemben múlt csütörtök óta nem mutatott érdemi elmozdulást, a jegyzések a 309-es szint közelében álldogálnak, közben viszont térségünkhöz sorolt egyik feltörekvő piaci devizánál masszív esés következett be néhány nap alatt. A dél-afrikai pénzügyminiszter menesztése és az S&P felőli leminősítés együttesen közel 10%-os randesést váltott ki az euróval szemben.

Közben a forint az erősödő dollárral szemben tegnapra 290-ig gyengült, azóta ezen szint közelében járnak a jegyzések. Ha a dollár lendülete valóban megtörik, akkor 1-2 napig még 290 körüli jegyzéseket láthatunk a bankközi piacon.