Ugrik a forint, már 307-nél járunk 2017.01.06 10:48

Újabb forinterősödési hullámot láttunk az elmúlt percekben, amelynek nyomán 307-ig süllyedt az euró jegyzése. Ez új kéthavi forintcsúcs, amellyel párhuzamosan a dollár ellenében 290-nél egyhavi csúcsot látunk. A forint hirtelen erősödése mellett a zloty is erősödik picit, közben viszont a líra-rand páros továbbra is szenved, így elképzelhető a régiós devizák közötti átsúlyozás, ami minket most erősíthet. Az is benne lehet persze a pakliban, hogy az elvileg 10:30-kor kezdődő NGM-sajtótájékoztató várható üzenetei miatt spekulatív céllal veszik a forintot (kedvező államháztartási helyzet, illetve kilátások). Technikai elemzési szempontból a 307-es szint alatt 305-nél húzódik egy erősebb támasz az euróval szemben.