Újra kezd lendületbe jönni a dollár, 260 közelében az árfolyam

Az elmúlt hetekben nagy menetelésen van túl az euró főként a dollárral szemben, amelyben a Trump-adminisztráció "bukdácsolásai" mellett a lendületes eurózóna gazdasági növekedés és az integráció mélyítésének tervei is szerepet játszottak. A jegyzések 1,19 felett is megfordultak augusztus elején, de ahogy már akkor figyelmeztettünk egy elemzésben , nagyon közel jártunk az euró lendületének végéhez, pontosabban a dollár negatív periódusának végéhez. Azóta valóban kifulladt az euró és egy második erősödési kísérlet a múlt héten már 1,1850 körül elakadt, most pedig már 1,17 felé közelít az árfolyam. Ebben szerepe van a ma reggel közzétett, várttól (0,7%) kissé elmaradó (0,6% negyedéves alapon) német GDP-növekedési adatnak is, hiszen ez is csökkenti az EKB gyors kilépésének esélyét a nagy ütemű pénznyomtatási programból.Emellett az amerikai Jackson Hole-i Fed-konferencia előtt óvatossági alapon szintén sok euróvételi pozíció záródhat (amelyek jelentős része még tekintélyes profitot mutathat). Az említett konferencián esélyes, hogy a Fed konkretizálja a mérlegfőösszege leépítésének terveit, ami a dollárt fűtheti.

A dollár újraéledő ereje a dollár/forint árfolyamban is látszik, amely újra elkezdett a 260-as szinthez közelíteni. Ma reggel 259,4 körül jár a kereskedés.

Az euró/forint közben stabil 304,3 körül bankközi piacon, és amint láttuk múlt héten: 303-ról határozottan gyengült a forint, így ez tűnik első körben most is erős támasz szintnek az árfolyamban.

Felfelé viszont a 306-os szint látszik ellenállásnak: nem véletlenül itt állt meg múlt héten a forint gyengülése, hiszen itt húzódik a berajzolt szűkülő háromszög alsó szára, amit alulról tesztelt az árfolyam, majd lefordult róla (az erősödés felé fordult a forint).