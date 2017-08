Újra meglódult a forint 2017.08.14 17:49

A reggeli hullámszerű forinterősödés után délutánra 304,5-ig visszagyengült a magyar fizetőeszköz az euróval szemben, majd délután újabb, kevésbé intenzív erősödés kezdődött, amelynek jegyében 304-ig visszasüllyedt az euró jegyzése. Az euró/dollár kurzus egész nap kis mozgásokat mutatott (1,18 alá ereszkedett az árfolyam), így a dollár/forint árfolyam kora este 258-nál járt a bankközi piacon. Augusztus elején a 2,5 éves forintcsúcs 255 közelében volt, onnan 260-ig emelkedett az árfolyam és onnan süllyedt most le 258-ig.

Amint az alábbi ábrán látszik: a régió többi devizája is erőre kapott ma az euróval szemben, de mivel a múlt heti észak-koreai feszültség a többieket jobban gyengítette, így most jobban is erősödtek.