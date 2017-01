Ütik a fontot a hard-Brexit esélyére, megszólalt a kormányfő szóvivője

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Nem lesz "félszívű" a brit kilépés, az EU-tagságnak egyetlen "darabkája" sem marad meg

Nincs semmiféle káosz, zűrzavar a brit kilépési stratégia mögött (noha ezt vágta a kormány fejéhez a múlt héten lemondott brit EU-nagykövet)

A következő hetekben nyilvánosságra fogják hozni a stratégia főbb pontjait, ahogy közeledünk az uniós kilépést elindító 50-es cikkely aktiválásához (ezt a korábbi ígéretek szerint március végéig fogja megtenni Theresa May)

A bevándorlás korlátozásának lehetősége fontos és ez, illetve az egységes uniós piachoz való tartozás nem bináris opció, mint ahogy azt sokan hiszik (May ezzel arra utalt, hogy lehetséges valahogy összehozni azt, hogy az EU-s szabadságjogok egyikének csorbítása mellett is a közös piac része tudjon maradni Nagy-Britannia, ami a brit cégek egyik legfőbb követelése, noha korábban számos uniós vezető szögezte le, hogy ha a britek ragaszkodnak a bevándorlás korlátozásához, akkor elesnek a közös piactól, azaz jöhet a hard-Brexit vámokkal és egyéb kereskedelmi akadályokkal).

aki azt hangsúlyozta, hogy a kormányfő nem zárt ki semmit sem a vasárnapi nyilatkozatában, így az ország jövőjét továbbra is a közös piacon belül képzeli el.

Mivel Theresa May(inkább épp ellentétes üzeneteket küldött), a font közel 1%-kal esett hétfő délelőtt a vezető devizákkal szemben kéthavi mélypontra.Részben emiattEz a tompító nyilatkozat a megállította a font esését, a dollárral szembeni kurzus 1,2140-ről 1,2180 körülig visszakapaszkodott.

Theresa May vasárnapi nyilatkozatát nemcsak a devizapiacon fogadták negatívan, hanem skótok felől is. Nicola Sturgeon első skót miniszter azt hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy a brit tárgyalási álláspont a hard-Brexit felé mutat, azaz kiesne Nagy-Britannia a közös uniós piacból és éppen emiatt Skóciában újra előtérbe fog kerülni az angoloktól való függetlenségi népszavazás kérdése. A tavaly júniusi népszavazáson ugyanis a skótok többsége az EU-n belül maradásra szavazott. Sturgeon egyébként azt is felrótta, hogy érzése szerint fél éve, amióta May a miniszterelnök, semmit sem tisztult a brit kilépési tárgyalások kerete, és talán még a kormányfő sem tudja, hogy valójában mit is akar.