308-hoz tapadt az euró, nincs ijedtség Észak-Korea miatt 2017.02.13 08:59

Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta ez volt az első sikeres rakétateszt, ami egyúttal az új amerikai vezetés reakcióját is tesztelheti. A piacokon nem alakult ki pánik, csupán kis kockázatkerülés jelei látszottak hétfő hajnalban. A főbb devizákkal szemben kis erősödéssel kezdett a dollár, majd visszagyengült a péntek esti zárószintekre. Az euró/dollár kurzus 1,0640 körül mozog és amint látható, továbbra is a berajzolt emelkedő trendvonala alatt maradt, azaz sikerült a dollárnak az erősödés felé kitörnie belőle. Az ING Bank ma kiadott havi globális devizapiaci kitekintője szerint a Fed már márciusban kamatot fog emelni, ami továbbra is táplálni fogja a dollár erejét.

Az e hétre várható főbb makroadatokról ebben a cikkünkben írtunk részletesen:

A forint lényegében a múlt csütörtök óta meg se mozdult az euróval szemben, a jegyzések a 308-308,5 közötti szűk sávba ragadt.

A dollárral szemben sincs nagy mozgás: a kurzus a 290-es szinte körül billeg a bankközi piacon.

A többi régiós devizánál sincs látványos mozgás, de figyelemre méltó, hogy a török líra folytatta széles hullámzások melletti erősödését.