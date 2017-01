Visszakapaszkodott 310 alá a forint

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Reggelre 0,1 százalékkal erősödött a forint, így 309,9-nél állt az euróval szembeni árfolyam. A dollár jegyzése 288,62-nél jár, míg a svájci frank 288,87 forintba kerül. Az utóbbi napokban a tavalyi év vége óta először gyengült 310 fölé a forint, majd onnan sikerült most visszakapaszkodni a lélektanilag fontos szint alá.

A forint versenytársai közül a lengyel zloty is 0,1 százalékos erősödéssel nyitott, míg a cseh korona ma is stagnálással kezdi a napot. A tágabban vett feltörekvő piacokon az orosz rubel minimálisan erősödött a dollárral szemben, a török líra pedig a szerdai komoly gyengülés után 0,2 százalékkal erősödött.A fejlett devizák piacán a dollár 0,1 százalékos erősödéssel kezdett az euróval szemben, de így is 1,074 körül járt a keresztárfolyam. A japán jen közben 0,3 százalékos gyengüléssel indított a dollárral szemben, míg az angol font stagnált.

A ma megjelenő makroadatok közül a délelőtt érkező negyedik negyedéves brit növekedési statisztikára lesz érdemes figyelni , mely a font árfolyamát mozgathatja meg.