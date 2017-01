Zuhan a líra, a forint is kezdi megérezni 2017.01.09 11:31

A török líra mélyrepülésbe váltott a reggeli esés után: immár 2,2%-os a zuhanás mértéke az egyébként erősödő dollárral szemben. A líra heves mozgása immár kezdi éreztetni hatását a mi piacunkon is: a forint is hirtelen gyengülni kezdett, 307 közeléből 308 fölé ugrott az euróval szemben (0,2%-os mínusz) és a zlotyt is elkezdték adni (-0,5%). A dollár az euróval szemben elkezdett erősödni, 1,0550-ről 1,0510-ig, így a dollár/forint kurzus 292,8-ig emelkedett.

A legutóbbi török inflációs adatok az eddigi líragyengülés és az egyéb hatásokat már jól mutatták: elkezdett újra emelkedni a török infláció, amit a mostani líraesés, illetve a 8%-os török minimálbér-emelés bizonyára fokozni fog az újévben. Mindezek miatt a török jegybanknak a piaci várakozások szerint januárban legalább 25 bázisponttal emelnie kellene az irányadó kamatait (elég bonyolult a török monetáris politikai keretrendszer), de közben Erdoganék felől nagy a nyomás, hogy ne súlyosbítsák kamatemeléssel a török problémákat. Az is lényeges, hogy a Fitch januárban felülvizsgálja a török adósbesorolást és van rá esély, hogy leminősítik az országot, mindez pedig szintén nyomást helyez a lírára.