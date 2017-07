Egy félreértés miniösszeomlást okozott Európában, most mindenki mentegetőzik

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

A verbális intervenció elég egyértelmű utalás volt arra, hogy az EKB-nál nem szeretnék, ha a befektetők túlzottan előreszaladnának várakozásaikkal.

Meglátjuk, milyen mozgások lesznek a piacon a kamatdöntő ülésig. Eddig úgy gondoltam, hogy el kéne hagyni a közleményből a további lazításra való utalást, a múlt heti reakciót látva viszont elbizonytalanodtam. Szerintem óvatosnak kéne lennünk.

Mitől ez a nagy ijedtség?

Mario Draghi múlt hét kedden egy konferencián azt mondta, hogy az euróövezet gazdasági kilátásainak javulása mellett a deflációs erőket reflációs erők váltották fel, a lassú inflációs dinamika pedig főként átmeneti tényezőkre vezethető vissza. Az elnök hiába hangsúlyozta, hogy a monetáris stimulusra továbbra is szükség van, a piaci szereplők úgy értelmezték a beszédét, hogyMásnap aztán még érdekesebbé vált a történet:A forrás ráadásul arról is beszélt, hogy az EKB hajlandó átmenetileg tolerálni a cél feletti inflációt is, ami szintén elég erős jelzés. Ez azonban alig hatotta meg a piacokat: az euró erősödése ugyan a harmadik napra megállt, a kötvényhozamok viszont tovább emelkedtek.Attól tartanak, hogy amennyiben a július 20-i ülést követő közleményből kihagyják azt a részt, hogy szükség esetén meghosszabbíthatják az eszközvásárlási program időtartamát, illetve tovább növelhetik a keretösszegét, az még a múlt hetinél is erősebb piaci reakciókat okozhat.- mondta egy névtelenül nyilatkozó döntéshozó.Draghi múlt hét keddi beszédét követően az eurózónás kötvényhozamok hirtelen emelkedni kezdtek. A hozamgörbe rövidebb végét kevésbé érintette az esemény:

A 10 éves hozamok viszont jelentősen megugrottak. A német Bund másodpiaci referenciahozama például 5 nap alatt 0,25%-ról 0,48% fölé emelkedett, vagyis közel megduplázódott:

A hosszabb hozamok emelkedése nem meglepő annak fényében, hogy a kötvénypiacok előretekintően áraznak, a befektetők pedig az EKB elnökének kijelentései miatt azt árazták be, hogy (majd egyszer) belátható időn belül sor kerülhet az alapkamat emelésére, vagyis nem fog "örökké" tartani a jelenlegi helyzet. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a piaci szereplők már látni vélik a fényt az alagút végén.Ezzel azonban vigyázni kell: előszörAz Európai Központi Banknál nyilvánvalóan szeretnék elkerülni, hogy egy túlzott eufória megborítsa a kötvénypiacokat: egy ilyen esetben ugyanis fennáll a veszély, hogy újra felszínre kerülnek egyes perifériás országok (például Olaszország) strukturális problémái, a kötvényhozamok emelkedése pedig pont ezeket az országokat sújtaná a leginkább. Mindez azért fontos, mertAz Európai Központi Bank döntéshozói tehát elég egyértelmű üzenetet küldtek az elmúlt napokban a piaci szereplőknek: