Ilyet még nem csinált Magyarország, itt az új kötvény

A szerdai panda-kötvény kibocsátásának paraméterei:

3 éves futamidejű,

1 milliárd renminbi, 130 millió euró értékű,

4,85% kamat mellett, ami

83 bázispontos felárt jelent a Kínai Fejlesztési Bank 3 éves futamidejű, 4,02%-os kamatozású kötvényéhez képest.

Kétszeres kereslet jelentkezett a papírokra az ÁKK közleménye szerint.

Előzmények

A mostani szimbolikus lépés

Ezzel szemben a mai kibocsátás a kínai belföldi piacon történt, kínai jog alatt. A kiobocsátás előkészítése 2016-ban kezdődött, ma értünk ennek a folyamatnak a végére

A teljes kibocsátási program összege 3 milliárd renminbi, vagyis 0,4 milliárd euró értékű. Ennek első részlete volt a mai kibocsátás, 1 milliárd renminbi értékben, ami 130 millió euró. A most kibocsátott kötvény futamideje 3 év, 4,85% volt a kamat. Ez alacsonyabb kamat, mint a tavaly kibocsátott renminbi-kötvény esetében.

a jüan összeg euróra váltása után alakult ki a Magyar Állam által fizetendő kamatszint, amely a valaha volt legolcsóbb devizakötvény kibocsátását jelenti.

Lesz még kibocsátás?

Micsoda? Panda-kötvény? A panda-kötvény az onshore kötvénypiacon külföldi szereplő által onshore renminbiben (CNY) kibocsátott kötvények elnevezése, míg a hongkong-i offshore piacon külföldi szereplők által kibocsátott offshore renminbiben (CNH) denominált kötvények elnevezése a dim sum. Tehát nem minden onshore kötvény panda kötvény, de minden panda kötvény kínai onshore piaci kötvény. 2015 végén Dél-Korea hajtotta végre az első szuverén panda-kötvény kibocsátást



A dim-sum piac indulását követő években jelentős különbség volt a panda és dim sum piaci hozamokban. Leegyszerűsítve: olcsóbb volt offshore piacon finanszírozáshoz jutni, mint az onshore piacon, ez - több egyéb tényező mellett - hozzájárulhatott ahhoz, hogy jelentősen megnőtt az érdeklődés az offshore piaci kibocsátás iránt.



2015-ben azonban elkezdett eltűnni az offshore piac előnye a panda-piachoz képest az onshore piaci kamatok csökkenése és az offshore piaci kamatszintek emelkedésének eredőjeként, így 2016-ra már a panda-piac kínál olcsóbb finanszírozási forrást a kötvénykibocsátást tervezőknek. Az onshore piaci kamatszintek csökkenését magyarázhatják a kínai jegybank monetáris lazító lépései.



Ezzel, a kínai belső piacon és a harmadik a sorban, ha az eddig megvalósult (lengyel és dél-koreai) panda-kötvény kibocsátásokat nézzük.Az államadósság szintjének csökkentése mellett kiemelt cél a devizaarány csökkentése - kezdte tájékoztatóját Hornung Ágnes. Az idei első negyedév végére a devizaarány 28%-ra csökkent, míg a külföldiek aránya 40%-ra csökkent. Az adósság szerkezete stabilabbá vált - értékelte.A kínai piacon történő kibocsátás előzményei között említette meg a 2015 novemberi megállapodást, amikor Orbán Viktor renminmiben kibocsátandó kötvénykibocsátásról állapodott meg. Korábban dimsum kötvényt bocsátott ki a magyar állam kínai piacon, ez angol jog alatt történt.- jelezte.Ezt a kötvényt is át fogja váltani az ÁKK euróra - emelte ki.Az ÁKK közleménye sem említi meg az euróban kifejezett kamat mértékét, csupán annyit állít, hogyElsősorban presztízs kérdés a kínai belső piacon történő megjelenés, nem meghatározó a mostani kibocsátás mértéke - vélekedett az államtitkár. Az ügylet tényleges zárása holnap történik meg - mondta.Egyelőre nincs pontos információ arra vonatkozóan, hogya kötvény iránt, az Államadósság Kezelő Központ kollégái még Kínában vannak. Az ügylet végső lezárása után lehet erről részleteket mondani, de a korábbi kínai kötvénykibocsátásra többszörös volt a túljegyzés, itt is erre számítunk - válaszolta a Portfolio kérdésére az államtitkár.Az ÁKK közleménye kiemeli:A magyar pandakötvény volt az első, amely a "Bond Connect" (kötvénypiaci összekapcsolás) révén a kínaiak mellett egyéb ázsiai befektetők számára is elérhetővé vált. Idén a magyar kötvényprogram az első olyan tranzakció, ami a 2013-ban elindított "Egy övezet - egy út kezdeményezés" (One Belt, One Road Initiative) keretein belül valósult meg-- írta az ÁKK.A későbbi esetleges újabb kínai kötvénykibocsátásra vonatkozó kérdésre elmondta: mindig az adott piaci körülmények határozzák meg, hogy melyik (offshore, onshore) kínai piacon jelenik meg a magyar állam.Az ÁKK terveiben egymilliárd euró értékben van devizakötvény-kibocsátás betervezve, ennek egy részét fedezi a mostani kibocsátás.- reagált arra a kérdésre, mikor lesz a következő devizakötvény-kibocsátás.