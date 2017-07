Októberben dönthet az EKB a pénzpumpa lassításáról

Alfa Trader - több mint devizakereskedés. Átlátható, közvetlen. Kérje demószámláját még ma!

Amint rámutattunk: bár nem mondott semmi különöset tegnapi kamatdöntési sajtótájékoztatóján Mario Draghi EKB-elnök. Csupán azt jelezte, hogy ősszel dönthetnek majd a havi 60 milliárd eurós eszközvásárlási program visszafogásáról (a piaci konszenzus eddig is szeptember volt), de erre mégis vad szárnyalást produkált az euró. A dollárral szemben ma délelőttre már 1,1680-ig, kétéves csúcsra ugrott, és ennek valószínűleg lényeges szerepe volt abban, hogy egyszerre négy névtelen forrás is azt jelezte a Reutersnek: a piac által eddig várt szeptember helyett októberben dönthet majd az EKB a program visszafogásának részleteiről, a decemberi ülés viszont már túl késő lenne.A hírre az euró gyakorlatilag meg sem mozdult: továbbra is 1,1640-nél jár a dollárral szemben, mindenesetre azért az látszik, hogy az alábbi ábrán berajzolt erős ellenállás ma legalábbis tényleg megállította a szárnyalást. Az, hogy októberben dönt majd az EKB a vszafogásról, még egyáltalán nem jelenti azt, hogy rögtön novembertől lassul a pénznyomtatási program, esélyes, hogy a tényleges lassítást csak jövő év eleje körül kezdi el az EKB, bár erről a mostani kiszivárogtatás nem szól. Ha ez így lesz, akkor idén augusztus-decemberben még 300 milliárd eurónyi friss pénz bepumpálása jön a rendszerbe és egy jövő év őszéig elhúzó programleállítás (tapering) mellett még jövőre is további 360 milliárd eurónyi likviditásról beszélhetünk. Ez és a kétéves csúcsra ugró euró alapján úgy tűnik, hogy az EKB szerint kicsit előreszaladt a piac a tapering hatásainak beárazásával.