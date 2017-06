12 érdekesség a magyar befektetésekről: ebben különbözünk Európától

Közel 23 ezer milliárd eurónyi vagyon

Az Efama legfrissebb, az európai alapkezelői piacra vonatkozó jelentése szerint, ezzel pedig már 2008 óta évről évre nő a szektor kezelt vagyona. A vagyonon belül a befektetési alapokban és a diszkrecionális vagyonkezelésben is növekedést produkált a szektor, a tavalyi közel 23 ezer milliárd euró

(vagy vagyonkezelés), amelynek lényege, hogy szabad kezet kap az alapkezelő a portfólió kezelésében. Ilyen felhatalmazással 11 ezer milliárd eurónyi vagyont kezelnek a szolgáltatók, a szolgáltatás többnyire az intézményi befektetők körében terjedt el (Magyarországon is gyerekcipőben jár a lakossági ügyfeleknél ez a típusú vagyonkezelés, bár a privátbanki ügyfelek körében már kezd terjedni). Azt fontos megjegyezni, hogy a diszkrecionális vagyon és a befektetési alapokban lévő vagyon között is lehet átfedés, sokszor nem lehet éles határvonalat húzni a kettő között.

Az ügyfelek között. Ezen belül is a biztosítók és a nyugdíjalapok adják a kezelt intézményi vagyon 27-27%-át, a bankok 2%-ot, míg az egyéb intézményi befektetők 18%-ot. A lakossági ügyfeleknek kezelt vagyon a teljes vagyon 27%-át teszi ki.

Kezelt vagyonban a britek vezetik a listát

A tanulmány szerint, előbbi 42%-ot, utóbbi 32%-ot tesz ki. Ezek mellett a készpénzben és pénzpiaci eszközökben tartott vagyon már eltörpül a maga 7%-ával.Országos bontásban. A briteket a franciák és a németek követik, ők együtt a teljes piac 63%-át adják, erős piaci vagyonkoncentrációt mutatva Európában. Hozzájuk képest

Magyarországon nagyjából 35-65% az arány a befektetési alapok javára.

A vagyonon belül arra vonatkozó adatot is találunk az elemzésben, hogy a befektetési alapok és a diszkrecionális vagyonkezelés milyen szerepet játszik az egyes országok szintjén, és vannak különbségek. Míg átlagosan 48%-ot tett ki Európában 2015-ben a vagyonkezelés, Portugáliában, Törökországban, Olaszországban és az Egyesült Királyságban ez meghaladta a 60%-ot, míg például Romániában és Bulgáriában szinte a teljes kezelt vagyon befektetési alapokban volt. Érdekes az is, hogy a nagy alapkezelői piacok között is vannak különbségek: Németországban a diszkrecionális vagyonkezelés csupán 16%-ot tesz ki, ehhez képest Franciaországban 47%-ot, a briteknél pedig 66%-ot.Többnyire egyébként attól függ, hogy melyik országban melyik megoldás az elterjedtebb, hogy az olyan intézményi szereplők, mint a nyugdíjalapok, milyen befektetési megoldásokat alkalmaznak. A briteknél például a foglalkoztatói nyugdíjprogramok a diszkrecionális vagyonkezelést preferálják, a hollandoknál inkább a befektetési alapok az elterjedtebbek (főként adóügyi megfontolások miatt). De példaként hozhatjuk Portugáliát is, ahol azért nagyobb az aránya a diszkrecionális vagyonkezeléses vagyonnak, mert a legtöbb pénzügyi szolgáltatónak saját alapkezelője van, ezek pedig vagyonkezelési szerződés alapján kezelik a csoport eszközeit.

Magyarországon a lakossági ügyfelek dominálnak

Ahogy korábban írtuk, Európa szerte az intézményi befektetőknek kezelt vagyon viszi el a teljes alapkezelői vagyon nagy részét, de országbontásban vannak eltérések. A tanulmány azért megjegyzi, hogy a lakossági ügyfeleknek kezelt vagyon alacsony szintje annak is köszönhető, hogy sok alapkezelő kénytelen olyan harmadik félre is támaszkodni az értékesítésben, mint a bankok és biztosítók, ezek a szolgáltatók azonban elsősorban a saját termékeiket adják el az ügyfeleknek, a befektetési alapok pedig többnyire csak ezek után jönnek. Részben ezen is változtatna a Tőkepiaci Unió, amely ösztönözné a lakossági megtakarítások tőkepiaci eszközökben való elhelyezésének magasabb arányát.A többségre jellemző intézményi ügyfél-dominanciából Magyarország például kilóg,, Romániában és Bulgáriában a lakossági vagyonkezelés még hangsúlyosabb.

Arról, milyen szerepet töltenek be az intézményi és lakossági ügyfelek a diszkrecionális megbízásokban és a befektetési alapokban, az alábbi két ábra mutatja be a lényeget., egyedül Belgiumban nagyobb valamelyest a lakossági ügyfelek aránya a vagyonkezelésben.Ezzel szemben. Egyedül a hollandoknál (korábban már részleteztük, miért), a franciáknál és a németeknél van több intézményi ügyfélpénz befektetési alapokban, mint a lakossági pénz.

Ha csak azt nézzük meg, hogy az intézményi befektetők közül melyik csoport milyen súlyt képvisel az egyes országokban, jól látszik, hogy például, míg Belgiumban például az egyéb kategória dominál. Utóbbi oka, hogy Belgiumban nagy az alapok alapja típusú alapkezelők és vállalatok aránya az intézményi befektetők között.

Több mint 4000 alapkezelő van Európában, 6 milliárd eurós átlagos vagyonnal

Az elemzés szerint, Franciaország, Luxemburg, Németország, Olaszország, Hollandia és Írország ad otthont a legtöbb szolgáltatónak., igaz, a hazai piac jóval kisebb, mint a francia vagy a német piac.

, köztük a brit alapkezelőknél a legnagyobb az átlagos vagyon 9,4 milliárddal, őket követik a svájciak 8,1 milliárddal, majd a dánok 7,5 milliárd euróval. Magyarország az egy alapkezelőre jutó 0,8 milliárd eurós kezelt vagyonnal a sor vége felé helyezkedik el, igaz, Szlovénia, Románia, Görögország és Bulgária mögöttünk van.

Európa-szerte koncentrált a piac

Alapvetően minden vizsgált európai országra jellemző, hogy. Ha megnézzük, hogy az öt legnagyobb kezelt vagyonnal bíró szolgáltató mekkora részt hasít ki az adott ország piacából, akkor Szlovéniában, Romániában és Németországban találkozunk a legmagasabb, 80%-ot meghaladó arányokkal., de a briteknél a legkisebb a piaci koncentráció (40% alatti).

A tanulmány kitér arra is, hogy az egyes országokban milyen arányban képviseltetik magukat a bankok vagy biztosítók által tulajdonolt, illetve a független alapkezelők. Törökországban például az alapkezelők 100%-a banki hátterű, Szlovéniában nagyon magas a biztosítói tulajdonú alapkezelők aránya, míg Bulgáriában a legtöbb a független alapkezelő.