A 2008-as válság óta nem volt akkora bezárási hullám a befektetési piacon, mint 2016-ban

A friss adatok szerint tavaly 1057 hedge fund zárt be. Az iparág 3,02 ezer milliárd dollárnyi vagyont kezelt 2016-ban, ami 9893 hedge fund cég között oszlott el, mellyel a fennálló hedge fundok száma most volt a legalacsonyabb 2012 óta. További érdekesség, hogy tavaly csupán 729 új alap indult, ez pedig egy újabb negatív rekord 2008 óta.A kezelt vagyon egyébként annak ellenére mutat szerény növekedést, hogy a tavalyi év nem éppen a sikerről szólt az iparágban, a hedge fundok ugyanis rendkívül rossz teljesítménnyel zárták az évet, egy átlagalap teljesítménye még az S&P 500 Total Return Index teljesítményét sem tudta felülteljesíteni. Többnyire ennek tudható be, hogy tavaly több mint 70 milliárd dollár áramlott ki a hedge fundokból, igaz, ezzel párhuzamosan az alapok által felszámított díjak is csökkentek.Tovább koncentrálódik emellett az iparági vagyon, 2016 végére csak 19 olyan hedge fund volt, amely egymilliárd dollárnál több pénzt kezelt volna, és ezeknél az alapoknál volt a teljes iparági vagyon 91%-a.