A történelem egyik legrosszabb befektetésétől szabadul meg a neves befektető

Ackman hedge fundja egy hétfői közleményben azt írta, hogy Ackman és a Pershing Square elnökhelyettese, Steve Fraidin is távozik a Valeant igazgatótanácsából , ami a cég tavaszi részvényesi közgyűlésén dőlne el. A közleményben kifejtik azt is, hogy az igazgatótanács elhagyásával a még fennálló 5,3%-os Valeant-részesedéstől is megszabadultak, a befektetésen realizált adóveszteséget pedig új befektetési lehetőségek felkutatására és a meglévő portfólió hatékonyabb menedzselésére használnák fel.A hedge fund először 2015 márciusában fektetett a gyógyszeripari cégbe, összesen 3,2 milliárd dollár értékben, 196 dolláros részvényárfolyam mellett, majd 2016-ban tovább növelte részesedését a Valeantban. A tegnapi zárásban a cég részvényeinek árfolyama 12,11 dollárnál állt.

Pershing Square tavaly 13,5%-os veszteséget realizált befektetésein, amely szinte teljes mértékben a Valeantban lévő részesedésnek köszönhető.