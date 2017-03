Azonnali eltiltás és büntetőfeljelentés az MNB-től

Az MNB 2017. február 17-én hivatalból piacfelügyeleti eljárást indított a gyanú szerint jogosulatlan portfóliókezeléssel és függő ügynöki tevékenységgel foglalkozó Y-Gen Financial Kft. tevékenységének áttekintésére.Az MNB a piacfelügyeleti eljárás során február végén eredményes helyszíni ellenőrzést tartott az Y-Gen Financial Kft. által használt ingatlanban,. A jegybank már korábban közzétette az Y-Gen Financial Kft.-re vonatkozóan a potenciális befektetőknek szóló felhívását honlapja Figyelmeztetések menüpontjában, és az eddigi bizonyítékok alapján haladéktalanul büntetőfeljelentést tett az illetékes nyomozó hatóságnál.Az Y-Gen Financial Kft. széles körben - egyebek mellett elektronikus levelek útján - hirdeti a piacfelügyeleti eljárás során vizsgált tevékenységét.A portfóliókezelés során a befektetők pénzeszközeit előre meghatározott feltételek mellett, azok megbízása alapján a portfóliókezelő különböző pénzügyi eszközökbe fekteti be és kezeli. E tevékenység Magyarországon önálló főszolgáltatásként szigorú jogszabályi követelmények betartásával végezhető, melyeknek az Y-Gen Financial Kft. bizonyosan nem felel meg.Az MNB végzése semmilyen formában nem érinti az Y-Gen Financial Kft. részére rendelkezésre bocsátott pénzösszegek - befektetőknek való - visszafizetési kötelezettségét. A jegybank a piacfelügyeleti eljárást lezáró döntést a honlapján fogja közzétenni.